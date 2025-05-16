Esenyurt'ta özel çocuklara doğum günü sürprizi

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında doğum günleri bu haftaya denk gelen onlarca özel çocuğu evlerinde ziyaret ederek sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

Esenyurt Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında özel çocukları unutmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğum günleri bu haftaya denk gelen onlarca özel çocuğu evlerinde ziyaret ederek sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. Ziyaretlerde çocuklara özel olarak hazırlanan pastalar eşliğinde yeni yaşları kutlandı, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un gönderdiği hediyeler takdim edildi. Kutlamalar sırasında ailelerin taleplerini de dinleyen belediye ekipleri, bu ziyaretlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti. Etkinlik hem çocuklar hem de aileleri tarafından büyük mutlulukla karşılandı.

"Belediyemiz her zaman yanımızda"

Ziyaret sırasında duygularını paylaşan Necmettin Erdoğan, "Oğlumuzun doğum gününü kutladılar. Sosyal Yardım İşleri ellerinden gelen yardımları yapıyorlar. Çok gurur verici bir etkinlik. Kaç milyon insan içerisinde bizi hatırlayıp gelmeleri çok güzel. Belediyemiz her zaman yanımızda. Teşekkür ediyorum, çok mutlu olduk. Oğlumu da çok mutlu ettiniz" dedi.