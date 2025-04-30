Esenyurt Termal Kür ve Tedavi Merkezi Yeniden Açılıyor - Son Dakika
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Esenyurt Termal Kür ve Tedavi Merkezi Yeniden Açılıyor

Esenyurt'ta, 6 yıl aradan sonra hizmete girecek olan Atatürk Mahallesi Termal Tedavi ve Kür Merkezi, kapsamlı tadilat çalışmalarının ardından halkın kullanımına sunulacak. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, tesisin yeniden faaliyete geçmesi için yoğun çalışmalar yürüttü.

30.04.2025 22:45
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Esenyurt Termal Kür ve Tedavi Merkezi yeniden hizmete giriyor

İSTANBUL - Esenyurt'ta, 6 yıldır atıl durumda bırakılan Atatürk Mahallesi Termal Tedavi ve Kür Merkezi, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un özverili çalışmaları sayesinde haziran ayında tekrar hizmete giriyor. Binlerce vatandaşın faydalandığı bu önemli tesis, yapılan kapsamlı tadilatlarla eski halinden çok daha iyi bir şekilde halkın kullanımına sunulacak.

Esenyurt Termal Tedavi ve Kür Merkezi, 2020 yılında önceki yönetim tarafından başlatılan tadilat çalışmaları nedeniyle kapanmıştı. Ancak 6 yıl boyunca tamamlanamayan tadilatlar ve bakım eksiklikleri, tesisi kullanılmaz hale getirdi. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, göreve gelir gelmez bu soruna el atarak tesisi yeniden faaliyete geçirmek için hızla çalışmalar başlattı. Yenilenen saunalar, tuz odaları, havuzlar ve havalandırma sistemleriyle tesiste önemli iyileştirmeler yapıldı. Aksoy, "Bu tesis, halkın vergileriyle yapılmış bir yatırım. Çürümeye terk edilmesine göz yumamazdık. Şimdi Esenyurtluların ve Marmara Bölgesi'nden gelen vatandaşların daha iyi şartlarda hizmet almasını sağlayacağız" dedi.

Tadilat çalışmalarının tamamlanmaması, milyonlarca lira kamu zararı oluşturdu

Eski yönetimin başlattığı tadilat çalışmalarının tamamlanmaması, kamu bütçesine büyük zarar verdi. 6 yıl boyunca tesisin kullanılabilir alanları bakımsızlıktan zarar gördü, kazan dairesi ve su kuyuları çürüdü. Kamu kaynaklarından milyonlarca lira harcanmasına rağmen, tesisin hiçbir bölümü işlevsel hale getirilememesi hem israfa hem de vatandaşların mağdur olmasına neden oldu.

Vatandaşlar tesisin yeniden açılmasından memnun

Tesisin yeniden açılacak olmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Gülten Gün, daha önce tedavi amacıyla sıklıkla geldiği tesisi çok özlediğini belirterek, "6 yıldır kapalıydı. Tedavilerim hep yarım kaldı. Şimdi açılacağını duyduğumda çok sevindim. Belediye Başkanımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Veysel Köksal ise, "Burası aslında büyük bir güzellikti. Ancak yapılan tadilatlar küçük bakımlarla halledilebilirdi. Şimdi yeniden açılacak olması çok sevindirici" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt Termal Kür ve Tedavi Merkezi Yeniden Açılıyor - Son Dakika

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