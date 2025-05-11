Esenyurtlu Anneler Piknikte Buluştu - Son Dakika
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Esenyurtlu Anneler Piknikte Buluştu

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Esenyurt Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla düzenlediği piknik programıyla kadınları bir araya getirerek, eğlenceli anlar yaşattı. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, etkinlikte annelerin gününü kutladı ve projelerini tanıttı.

11.05.2025 12:15  Güncelleme: 12:31
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Esenyurtlu anneler belediyenin düzenlediği piknikte bir araya geldi

Belediye Başkan Vekili Aksoy, vatandaşlarla yakından ilgilenerek annelerin gününü kutladı

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan kadınlara özel Esenyurt Mesire Alanı'nda düzenlediği piknik programı, adeta bir şenliğe dönüştü. Programa katılan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, vatandaşlarla yakından ilgilenerek annelerin gününü kutladı.

Esenyurt Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan kadınlara özel renkli bir piknik programı düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Esenyurt Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlik, gün boyunca süren eğlencelerle adeta bir şenliğe dönüştü. Programa katılan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, vatandaşlarla yakından ilgilendi. Annelerin gününü kutlayan Aksoy, tek tek görüştüğü vatandaşların taleplerini dinledi, projeler hakkında bilgi verdi. Piknik boyunca kadınlar halaylar çekti, oyunlar oynadı ve belediye tarafından ikram edilen yiyeceklerin tadını çıkardı. Etkinlikte ayrıca çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

"Hanımeli sokağı çok yakında hizmete girecek"

Konuşmasında kadınlara yönelik projelerden söz eden Aksoy, "Annelerimizin hem sosyal hem ekonomik hayatlarına katkı sağlamak istiyoruz. Bu amaçla yeni kurs merkezleri açıyor, el emeği ürünlerini satabilecekleri alanlar oluşturuyoruz. Eski belediye binamızın alt katlarını sanat atölyeleri haline getiriyoruz. Hanımeli Sokağı ve sosyal tesislerimiz de kadınlarımızın hizmetinde olacak" dedi.

Kadın ve çocuk hastanesi müjdesi

Esenyurt'ta kadınlar için düzenlenen tarihi yarımada ve Beyoğlu turlarına da değinen Aksoy, bu tür sosyal projeleri artırarak sürdüreceklerini belirtti. Ayrıca, ilçeye yapılması planlanan kadın ve çocuk hastanesi hakkında bilgi vererek, Gökevler Mahallesi'nde 50 dönümlük bir alana kurulacak tesis için Sağlık Bakanlığı'yla görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Aksoy, kadınlardan 'Sıfır Atık' projesine destek istedi

Sıfır Atık projelerinde kadınlardan destek isteyen Aksoy, geri dönüşümden elde edilen kazancın aile bütçesine katkı sağlayacak kartlara yükleneceğini belirtti. Temizlik çalışmalarında da yeniliklere gidildiğini aktaran Aksoy, yaz okulları ve yüzme kurslarıyla çocuklara kaliteli zaman geçirme imkanı sunacaklarını ifade etti.

Etkinliğe katılan kadınlar ise uzun süredir böyle kapsamlı bir organizasyonun yapılmadığını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi ve organizasyona ev sahipliği yapan Başkan Vekili Can Aksoy'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurtlu Anneler Piknikte Buluştu - Son Dakika

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