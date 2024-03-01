Esenyurtlu çiftler 4 yılda bir gelecek olan mutluluğa "Evet" dediler
İSTANBUL - 4 yılda bir kez gelmesinden dolayı özel bir tarih olan 29 Şubat'ta hayatını birleştirmek isteyen çiftler, soluğu Esenyurt Belediyesi'nin evlendirme dairesinde aldı.
Her yıl evlilik yıl dönümü kutlamak isteyen çiftler nedeniyle evlendirme dairelerinin boş kalması beklenirken Esenyurt da ise tam tersi bir durum yaşandı. Toplam 18 çift 4 yılda bir yaşanan 29 Şubat tarihinde evlenmek için başvuruda bulundu. Çiftlerden bazıları evlilik yıldönümü masraflarından kaçmak için bu tarihi seçtiklerini söylerken, bazıları da 29 Şubat'ın akıllarda kolay kalacak bir tarih olması nedeniyle bu günü tercih ettiklerini ifade etti. Normal günlerde Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı'nda günde ortalama 4 nikah kıyılırken, 29 Şubat'ta bu sayının 18'e çıkması ise dikkatlerden kaçmadı. Dünya evine giren çiftler, bu günde kendilerini yalnız bırakmayan Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ederken, belediye yetkilileri de çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi.
"Yılın en avantajlı damadı benim"
29 Şubat'ta evlenerek her yıl evlilik yıl dönümü kutlamaktan kurtulduğunu söyleyen Murat Abdullahoğlu isimli vatandaş bu tarihi seçerek aile ekonomisine de can verdiklerini belirtti. Abdullahoğlu, "29 Şubat olsa da benim için tarihi ve duygulu bir gün. Erkekler için 4 yılda bir geleceği için ayrıca güzel bir gün diye düşünüyorum. 4 senede bir evlilik yıl dönümümüzü kutlayacağımız için bayağı bir rahat olacağız ve dolaylıda olsa aile ekonomimize can vereceğiz. Yılın en avantajlı damadı benim. Bu gün evliliğe adım attık. Umarım mutlu bir hayat süreriz. İnşallah evlatlarımız da vatana millete hayırlı olurlar. Buradan belediyemize bize bu imkanları sunduğu için teşekkür ediyorum" dedi.
"Kararlarını bir kez daha sordum"
Tören esnasında 29 Şubat tarihini bir kez daha çiftlere hatırlattığını ifade eden nikah memuru Mert Ali Sucuk ise "4 yılda bir yaşanan 29 Şubat vesilesiyle bize başvurarak hayatlarını birleştiren çiftlerimize mutluluklar diliyoruz. Bu gün gayet güzel geçti ve bizler de bu özel günde onların heyecanlarına ortak olduk. Ancak bu günü nikah tarihi olarak seçtikleri için son kararlarını bir kez daha sorduk. Çiftlerimiz ise 29 Şubat'ın farklı olduğunu, unutulmayacağını belirterek 'evet' dediler. 18 çiftimizin nikahını kıyarak bu yıl bir ilke de imza atmış bulunuyoruz. Tekrardan tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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