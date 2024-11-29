Esenyurtlu Kadınlar Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nde Moda Tasarımıyla Ekonomik Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Esenyurtlu Kadınlar Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nde Moda Tasarımıyla Ekonomik Güçleniyor

Geniş Video İzle

Esenyurt Belediyesi'nin açtığı Moda Tasarım Kursu'nda kadınlar, el becerilerini geliştirip ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Kurs, kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmesine yardımcı oluyor.

29.11.2024 09:12  Güncelleme: 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurtlu kadınlar hem öğreniyor hem de üretiyor

Ünlü modacılar burada yetişiyor

İSTANBUL - Kadınlar, Esenyurt Belediyesi'nin açtığı Moda Tasarım Kursu'nda hem el becerilerini geliştiriyor hem de ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan güçlenmesi için hayata geçirilen Esenyurt Belediyesi Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nde birçok farklı branşta mesleki eğitimler veriliyor. Merkezde açılan Moda Tasarım Kursu, ev hanımları tarafından yoğun ilgi görüyor. Kurs sayesinde moda tasarımı ile ilgili teknik detayları ve tüm incelikleri öğrenen kursiyerler, evde bulunan malzemeleri de değerlendirerek, düşük maliyetli birçok ürün ortaya çıkarıyor. Kendilerine özel zaman ayırmanın yanı sıra el becerilerini de geliştiren kadınlar, ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

"Kadınlar kendi oluşturdukları kalıpları dikerek kazanç sağlıyor"

Eğitimlerde kadınların kendi kalıplarını oluşturarak ürünler ortaya çıkardıklarını söyleyen Moda Tasarım Kursu Öğretmeni Esra Nurçalık, "Kadın Sosyal Yaşam Merkezimizde ve Ulu Çınar Sosyal Yaşam Merkezimizde haftanın 3 günü dezavantajlı kadınlara özel eğitim veriyoruz. Derslerimizde kişinin kendine özel kalıp çıkartarak kendi istediği kıyafetleri dikebilmesini sağlıyoruz. Kadınlar, sonrasında kendi oluşturdukları kalıpları dikerek kazanç sağlayabiliyorlar. Bizler de kadınların bu ürünü gösterebilmeleri için her yıl defile düzenliyoruz" diye konuştu.

Hem kendilerini geliştiriyorlar hem de sosyalleşiyorlar

Kursların çok faydalı olduğu belirten kursiyer Dilbahar Tuncer ise şöyle konuştu: "Burada kendimi geliştirdim, öz güven kazandım, topluma karıştım. Evde durmak istemiyorum. Sabah olduğu an direkt buraya koşuyorum. Benim için çok güzel bir terapi oluyor burası. Her kadın için de olması gereken bu aslında. Burada güçlenmemiz ve birbirimizi kollamamız lazım. Birçok ürünü de ortaya çıkardık. Sağ olsun belediyemiz bize bir yer verdi. Orada ürünlerimi satabildim. Bence her kadın kendini geliştirsin. Kendi ekmeğini kazanmak kadar güzel bir şey yok."

Anneler atölyede çocuklar oyun alanında

Kadınların üretim yaparak, iş yaşamına katılmasının amaçlandığı kurslarda anneler atölyedeyken çocuklar da onlar için hazırlanan oyun alanında eğlenceli vakit geçiriyor. Çocuklar, psikolog ve çocuk gelişim uzmanları tarafından hazırlanan eğitici-öğretici aktivitelerden yararlanarak, gelişim düzeylerine uygun oyunlar oynuyor.

Esenyurtlu Kadınlar Kadın Sosyal Yaşam Merkezi\'nde Moda Tasarımıyla Ekonomik Güçleniyor
Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Moda, Son Dakika

Son Dakika Genel Esenyurtlu Kadınlar Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nde Moda Tasarımıyla Ekonomik Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 TEM Otoyolu’nda kaza Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı TEM Otoyolu'nda kaza! Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı
07:52 Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı’na talimat verdi Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı'na talimat verdi
02:43 Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti
01:14 369 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi 369 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
23:00 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere
14:20 Takımın aldığı sonuçları gören Acun daha fazla dayanamadı Takımın aldığı sonuçları gören Acun daha fazla dayanamadı
14:10 Dilan Polat’tan hayat pahalılığına sitem Kasada tutarı öğrenince sepetini boşalttı Dilan Polat'tan hayat pahalılığına sitem! Kasada tutarı öğrenince sepetini boşalttı
14:07 İşler tersine döndü Bu kez Türkiye Avrupa’ya satacak İşler tersine döndü! Bu kez Türkiye Avrupa'ya satacak
14:06 Ümit Özdağ’ın ’Bahçeli’ imasına MHP’den ’imalı’ yanıt: Kendisi gizli görüşmelere alışıktır Ümit Özdağ'ın 'Bahçeli' imasına MHP'den 'imalı' yanıt: Kendisi gizli görüşmelere alışıktır
13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
13:41 Mallarına el konulacak MİT de devrede Mallarına el konulacak! MİT de devrede
13:30 Bayraklı’da grev nedeniyle toplanmayan çöpler yollara taştı Bayraklı'da grev nedeniyle toplanmayan çöpler yollara taştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 09:18:39. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurtlu Kadınlar Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nde Moda Tasarımıyla Ekonomik Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.