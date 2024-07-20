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Esenyurtlular Manuş Baba konseriyle doyasıya eğlendi

Manuş Baba, en beğenilen şarkılarını Esenyurtlular için söyledi

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde festival kapsamında Manuş Baba konseri gerçekleştirildi. Sanatçı Manuş Baba, en beğenilen şarkılarını Esenyurt'lular için söyledi.

Esenyurt Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde de konser ve gösteriler devam etti. 35 ülkeden 500 müzisyen, dansçı ve zanaatkarın katıldığı festivalde misafir grupların dans gösterilerinin ardından sanatçı Manuş Baba sahne aldı. Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen konsere vatandaşların yoğun ilgisi olurken sanatçı Manuş Baba, en beğenilen şarkılarını Esenyurtlular için söyledi. Konser sırasında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Ayyıldız, sanatçı Manuş Baba'ya günün anısına çiçek ve hediye takdim etti. Festivalin 21 Temmuz Pazar gününe kadar devam edeceği öğrenildi.