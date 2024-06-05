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Eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Hayatını kaybeden Eski Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin babası iş insanı Çebi Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Kaptan Çebi, Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığında toprağa verildi.

Eski Beşiktaş Jimnastik Külübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin babası iş insanı Çebi Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Kaptan Çebi hayatını kaybetmişti. Çebi için Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yaşar Kaptan Çebi'nin cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'ne getirildi. Çocukları Ahmet Nur Çebi, Tayfun Çebi ve Arzu Efe taziyeleri kabul etti. Cenazeye, Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, CHP'li siyasetçi Akif Hamza Çebi, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, teknik direktör Şenol Güneş, iş insanları, futbol dünyasından isimler ve binlerce seveni katıldı. Yaşar Kaptan Çebi, ikindi namazına müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığında toprağa verildi.