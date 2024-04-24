Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu

Geniş Video İzle

Eski spordan sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, Beşiktaş'ta yaşadığı evinde kızı tarafından hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalede Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde incelemeler devam ediyor.

24.04.2024 16:35  Güncelleme: 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spordan sorumlu eski devlet bakanı Mehmet Ali Yılmaz Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu

İSTANBUL - Eski spordan sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, evinde kızı tarafından ölü bulundu. Ekiplerin Yılmaz'ın evinde incelemeleri devam ediyor.

Eski spordan sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, Beşiktaş'ta yaşadığı evinde kızı tarafından hareketsiz halde buldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalede Mehmet Ali Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler tarafından Yılmaz'ın evinde incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Mehmet Ali Yılmaz, Ali Yılmaz, Beşiktaş, Genel, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan döner sorusuna esprili yanıt Kendisi de kahkaha attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döner sorusuna esprili yanıt! Kendisi de kahkaha attı
16:21 DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
14:07 Erbakan: TBMM’deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bize davet gelmedi Erbakan: TBMM'deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bize davet gelmedi
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı’nı “Naber, how are you“ diye karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı'nı "Naber, how are you?" diye karşıladı
15:26 TFFHGD’den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
12:55 TikTok yetkilileri 2’nci kez TBMM’ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 17:11:02. #1.13#
SON DAKİKA: Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement