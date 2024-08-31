Defalarca kez aynı soruyla karşılaşan esnaf çözümü cama astığı yazıyla buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Defalarca kez aynı soruyla karşılaşan esnaf çözümü cama astığı yazıyla buldu

Hatay'da esnaflık yapan Hasan Tokses, iş yerinin yanı başında bulunan tuvaletin anahtarının günde defalarca kendisinden istenmesinden bunalarak dükkanının camına 'WC'nin anahtarı bizde yok' yazarak çözümü buldu. Tokses, insanların sürekli anahtar istemesinden ve hijyen konusundaki endişelerinden dolayı bu yazıyı astığını belirtti.

31.08.2024 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Defalarca kez aynı soruyla karşılaşan esnaf çözümü cama astığı yazıyla buldu

Esnaf Hasan Tokses: "Usandık artık çünkü insanlar durmadan anahtar istiyorlar"

Tokses, "Ellerini yıkamadan geliyorlar, anahtara temas ediyorlar belki de anahtardan hastalık kaparız"

HATAY - Hatay'da esnaflık yapan Hasan Tokses, iş yerinin yanı başında bulunan tuvaletin anahtarının günde defalarca kendisinden istenmesinden bunalarak dükkanının camına 'WC'nin anahtarı bizde yok' yazarak çözümü buldu.

Antakya ilçesinde yaşayan Hasan Tokses, asrın felaketi sonrası Hatay Valiliği tarafından kurulan prefabrik çarşıda çerez ürünleri satışı yapan iş yeri kurarak hayata yeniden başladı. Tokses'in iş yerinin yanı başındaysa esnafın ortak olarak kullandığı tuvalet bulunuyor. Prefabrik çarşıya gelen vatandaşların tuvalet ihtiyacında aklına ilk gelense kilitli kapının anahtarını tuvaletin yanı başında iş yeri bulunan Tokses'den istemek oluyor. Tokses, kendisine günde defalarca sorulan 'Tuvaletin anahtarı var mı?' sorusuna iş yerinin camına astığı 'WC'nin anahtarı bizde yok' yazısıyla çözüm buldu. Astığı afişle sorunu kısmen çözmüş olan Tokses, halen anahtarı kendisine soranlar olduğunu ifade etti.

"Usandık artık çünkü insanlar durmadan anahtar istiyorlar"

İnsanların sorularına karşı cama astığı afişle çözüm bulan esnaf Hasan Tokses, "Bu yazıda 'WC'nin anahtarı yoktur' diye yazıyoruz. Usandık artık çünkü insanlar durmadan anahtar istiyorlar. İnsanlar alışverişe geliyorlar ama tuvaletin anahtarı yok. Yönetimde esnafa anahtarları verdi. Bazen kendimiz açıyoruz ama böyle olmaz. Günde 10 - 15 kişi soruyor. Bazen de haddi hesabı yok. Sayı olarak çok farklı oluyor. Afişe yazdık ama yine boş. Yine tuvalet anahtarı var mı diye soruyorlar. Adamlar tuvalete geçiyor. Ellerini yıkamadan geliyorlar, anahtara temas ediyorlar belki de anahtardan hastalık kaparız. O açıdan bende anahtar yok diyorum. 2 aydan fazladır bu afişi astım. Yaşlılar için gidip kendim açıyorum. Buranın bir an önce çözüme kavuşması lazım" dedi.

Camdaki afişte yazılan yazıyı gören vatandaş Hasan Arslan, "Ben lavabo için anahtar sordum. Beni çekti dışarı getirdi. Gördün mü levhayı asmışım dedi. Wc'nin anahtarı yok diye yazıyor. Birkaç kişi oldu. Buraya gelip soruyor. Herkes anahtar soruyor. Burası bir iş yeri ve rızkı var. Burası tuvalet değil ki adamlar soruyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hatay, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Defalarca kez aynı soruyla karşılaşan esnaf çözümü cama astığı yazıyla buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:25 Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi sakatlandı Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi sakatlandı
21:40 Canlı anlatım Adana’da gol yağmuru var Canlı anlatım! Adana'da gol yağmuru var
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız
19:34 Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme Amcanın aracındaki delil, Narin’le eşleşti Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti
17:47 Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye’yi nasıl temsil edecek Gelen açıklamayla bilmece çözüldü Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye'yi nasıl temsil edecek? Gelen açıklamayla bilmece çözüldü
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:25 Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur’a Rest Çekti: ’Soyadımı Kullanma’ Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur'a Rest Çekti: 'Soyadımı Kullanma'
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:40 Diyanet’in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı Diyanet'in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı
09:31 Mourinho’dan Ferdi Kadıoğlu’na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu'na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi
09:21 Teoman, vokalistiyle söylediği şarkıyla tepki çekti Teoman, vokalistiyle söylediği şarkıyla tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 22:41:51. #1.11#
SON DAKİKA: Defalarca kez aynı soruyla karşılaşan esnaf çözümü cama astığı yazıyla buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement