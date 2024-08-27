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Eyüpsultan'da domuz sürüsü yol kenarına indi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da askeri bölgeden anayol kenarına inen çok sayıda yaban domuzu yoldan geçen araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hasdal - İstanbul Yeni Havalimanı yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaşadıkları alanlarda yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban domuzları şehir merkezlerinde görülmeye başlandı. Hasdal'da askeri kışlanın bulunduğu araziden geçerek tel çitleri aşan çok sayıda yaban domuzu İstanbul Yeni Havalimanı yolu üzerine indi. Yoldan geçen sürücülerin hayretle karşıladığı durum bir sürücü tarafından ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.