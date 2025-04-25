Fatih Camii'nde Deprem Anında Hayranlık Uyandıran Tepki

İstanbul'da yaşanan deprem anında Fatih Camii'nde vaiz Hamdi Arslan'ın tepkisi hayranlık uyandırdı
İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında Fatih Camii'nde vaiz Hamdi Arslan'ın tepkisi hayranlık uyandırdı. O anlar ise kameraya yansıdı.
İstanbul'da meydana gelen depreme birçok vatandaş farklı noktalarda yakalanmış ve panikle kendisini dışarıya atmıştı. Fatih Camii'inde vaiz Hamdi Arslan depreme vaaz verdiği esnada yakalandı. Tarihi camii de yaşanan şiddetli sarsıntı esnasında Arslan'ın verdiği tepki hayranlık uyandırırdı. Vaizin deprem anında sakinlikle dua ettiği ve vaazını sürdüğü görülürken, o anlar ise kameraya yansıdı.
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