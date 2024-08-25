Genel

Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor?

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? CHP lideri, "Çok net" deyip açık açık söyledi

Fatih'te 6 katlı bir otelin bodrum katında yangın: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

İSTANBUL (İHA)- İstanbul Fatih'te 6 katlı bir otelin bodrum katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında otelde bulunan kişilerin dumandan etkilendiği öğrenilirken, tahliye çalışmaları ise sürüyor.