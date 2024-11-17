Fatih'te Antika Dükkanına Lağım Suyu Basti, Esnaf Çaresiz Kaldı - Son Dakika
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Genel

Fatih'te Antika Dükkanına Lağım Suyu Basti, Esnaf Çaresiz Kaldı

Fatih Balat'ta kanalisyon hattındaki arıza nedeniyle lağım suyu bir antika dükkanını bastı. Dükkan sahibi Rıfat Gavuz, durumu İSKİ'ye bildirmesine rağmen yardım alamadığını belirtti ve suyu kendi imkanlarıyla dışarı attı.

17.11.2024 00:23
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Fatih'te antika dükkanını lağım suyu bastı, esnaf kendi imkanlarıyla suyu dışarı attı

İSTANBUL - Fatih Balat'ta 1 hafta önce kanalizasyon hattının zarar görmesi sonucu lağım suyu yan tarafta bulunan binanın altındaki antika dükkanını bastı. Lağım suyunu kendi imkanları ile dışarı atan iş yeri sahibi Rıfat Gavuz, İSKİ'yi aradığını, lakin İSKİ'nin sorunu çözmediğini iddia etti.

Fatih Balat Ayvansaray Mahallesinde bir hafta önce bir kanalizasyon hattında arıza çıkmasıyla sebebiyle hattan akan lağım suyu yan tarafta bulunan binanın altındaki dükkanı bastı. Sabah saatlerinde dükkanına gelen Rıfat Gavuz, içeri girdiğinde etrafı su bastığını fark etti. Rıfat Gavuz, daha sonra kendi imkanları ile suyu dışarı attı ve arıza çıkaran kanalizasyon hattındaki tıkanıklığı temizleyerek sorunu giderdi. Bu konu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ ekiplerini aradığını lakin aradan günler geçmesine rağmen sorunun çözülmediğini iddia etti.

"Halıları kaldırdım, göl gibiydi"

Yaşanan olayı anlatan antikacı Rıfat Gavuz, "Geçtiğimiz hafta ayında 9'unda Cumartesi günü dükkana geldim. Üstümü değiştirmek için odaya girdiğim esnada ayaklarım suyun içerisinde kaldı. Ne oldu diye şaşırdım. Baktım halıların olduğu yerde su vardı. Halıları kaldırdım, göl gibiydi. Buraya kanalizasyonun pis suyu akıyor. Baktım, duvarın altında su geliyor, sonra dışarı çıktık, kanalizasyonun tıkandığını fark ettik. Hattın dibi kırık, su toprağa sızıyor ve dükkana geliyor" dedi.

"İSKİ'yi aradım, durumu bildirdim"

İSKİ'yi aradığını ama geri dönüş olmadığını söyleyen Rıfat Gavuz, "Bende önlem için kovaları alıp dışarı su attım. İSKİ'yi aradım, durumu bildirdim. Defalarca bildirdim bugün 8'inci gün oldu. Bir haftadır arıyorum kimse gelip müdahale etmiyor. Kendim önlem alarak buraya duvar gibi bir set yaptım. Buradan duvarı kırdım. O pis su giderden gidiyor. Bir haftadır, bekliyorum, bir Allah'ın kulu gelmiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, 3-sayfa, Çevre, Balat, Genel, Yaşam, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika Genel Fatih'te Antika Dükkanına Lağım Suyu Basti, Esnaf Çaresiz Kaldı - Son Dakika

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