Fatih'te Camiler Ramazan'a Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Fatih'te Camiler Ramazan'a Hazırlanıyor

Fatih Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçedeki camilerin kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını başlattı. Camilerin içi gül suyu ile yıkanırken, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından özel solüsyonlarla dezenfekte ediliyor. Başkan Turan, vatandaşların huzurlu bir ortamda ibadet etmelerini sağlamak için hijyen çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

24.02.2025 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te camiler Ramazan'a hazırlanıyor

İSTANBUL - Fatih Belediyesi tarafından Fatih'te bulunan camiler Ramazan ayına sayılı günler kala özenle temizlendi. Camilerin içi Sağlık İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri tarafından dezenfeksiyon ve gül suyu ile yıkandı.

Fatih Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçedeki camilerde kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları başlattı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, camilerin içini özel solüsyonlarla dezenfekte ederken, gül suyu ile yıkayarak ferah bir atmosfer sağlıyor. Fatih Camii'nde başlayan temizlik çalışmaları, Ramazan ayı boyunca ilçedeki diğer cami ve mescitlerde de devam edecek. Şadırvanlar, avlular ve Ayasofya Meydanı gibi yoğun kullanılan alanlar da sıcak su ile temizlenerek vatandaşların daha hijyenik bir ortamda ibadet etmeleri sağlanıyor.

"Ramazan'ın manevi atmosferine uygun bir temizlik çalışması yürütüyoruz"

Fatih Belediyesi olarak Ramazan ayına yönelik hummalı çalışma yürüttüklerini belirten Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Ramazan ayı öncesinde camilerimizi detaylı bir şekilde temizleyerek vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda ibadet etmelerini sağlıyoruz Ramazan'ın manevi atmosferine uygun bir temizlik çalışması yürütüyoruz. Gül suyu ile yapılan temizlik, hem manevi hem de fiziksel olarak bir arınma sunuyor. Ramazan boyunca ilçemizin her köşesinde temizlik ve hijyen çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA

Fatih Belediyesi, Cami, Son Dakika

Son Dakika Genel Fatih'te Camiler Ramazan'a Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:54 Derbide kazanan yok Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı Derbide kazanan yok! Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı
21:03 Trump: Zelenskiy anlaşmayı kabul etti, Beyaz Saray’a geliyor Trump: Zelenskiy anlaşmayı kabul etti, Beyaz Saray'a geliyor
20:49 Rus birliklerinin Ukrayna’dan çekilmesini talep eden tasarıya ABD’den hayır oyu Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesini talep eden tasarıya ABD'den hayır oyu
20:34 Fenerbahçe’nin Galatasaray’a attığı gol iptal oldu Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı gol iptal oldu
20:16 Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcular birbirinin elini sıkmadı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcular birbirinin elini sıkmadı
09:58 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak İşte Ankara’da konuşulan rakam Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam
09:54 Tuğçe Tayfur’dan Timur Turanbayburt uyarısı: Açıp açıp canlı yayın yapıyormuş biri Tuğçe Tayfur'dan Timur Turanbayburt uyarısı: Açıp açıp canlı yayın yapıyormuş biri
09:54 Ünlü oyuncu, katıldığı etkinlikte giydiği şeffaf elbiseyle tüm dikkatleri üzerine topladı Ünlü oyuncu, katıldığı etkinlikte giydiği şeffaf elbiseyle tüm dikkatleri üzerine topladı
09:42 Erdoğan’dan dikkat çeken MKYK hamlesi Vekillere “gel gel“ yapmış Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere "gel gel" yapmış
09:38 Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar
09:24 Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 23:27:46. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih'te Camiler Ramazan'a Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.