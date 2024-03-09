Fatih'te Ramazan öncesi zabıta ekiplerinden fırın denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Fatih'te Ramazan öncesi zabıta ekiplerinden fırın denetimi

Geniş Video İzle

Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan ayı öncesi ilçede bulunan fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, denetimlerde işyerlerinin temizliği, çalışanların durumu ve uyulması gereken kurallar kontrol edilerek, kurallar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

09.03.2024 14:38  Güncelleme: 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te Ramazan öncesi zabıta ekiplerinden fırın denetimi

İSTANBUL - Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan ayı öncesi ilçede bulunan fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, denetimlerde işyerlerinin temizliği, çalışanların durumu ve uyulması gereken kurallar kontrol edilerek, kurallar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan ayı öncesi fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri kontrollere, ruhsat kontrolüyle başlarken hijyen koşullarını, ekmek gramajı, çalışanların kılık ve kıyafetinden bone takılıp takmadıklarına kadar her ayrıntıyı değerlendirdi. Ekipler denetimde, fırınların uyması gereken hijyen ve diğer kurallar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Denetimlerde esnasında fırın sahibi olan Eyüp Baygın, "Bir sıkıntımız yok. Biz kanun neyse ona uygun davranıyoruz. Her şeyimiz mevcut tarifemize uygun. Ruhsatımız mevcut. Normal bir şekilde işleyişimize devam ediyoruz. Ramazana hazırlanıyoruz. Pide fiyatı 250 gramını 15 TL'ye indi. Öyle uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

Fırınların hijyeninden memnun olduğunu söyleyen İhsan Akın, "Fırınlardan çok memnunum. Ekmeği genelde buradan alıyorum. Çok seviyorum burayı çünkü temiz. Çalışanlarından ve hijyeninden çok memnunum" dedi.

Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerin önümüzdeki günlerde devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Fatih Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Genel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Fatih'te Ramazan öncesi zabıta ekiplerinden fırın denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan’ın Erdoğan ile çektirdiği ikonik fotoğrafı tekrarladı Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın Erdoğan ile çektirdiği ikonik fotoğrafı tekrarladı
13:48 İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi
13:05 Özel güvenlik görevlisi bıçaklı kavgada yaralandı Özel güvenlik görevlisi bıçaklı kavgada yaralandı
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “One minute“ çıkışı salonu ayağa kaldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "One minute" çıkışı salonu ayağa kaldırdı
11:36 12 yıl sonra bir ilk Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum 12 yıl sonra bir ilk! Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum
15:06 IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı! Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar
14:40 Galatasaray’da kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira affedildi Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira affedildi
13:54 Survivor’da Berna ve Hakan’la kavga eden Yunus Emre, Acun’un sözlerinden sonra konseyi terk ediyor Survivor'da Berna ve Hakan'la kavga eden Yunus Emre, Acun'un sözlerinden sonra konseyi terk ediyor
13:49 Arda’nın antrenman videosunu izleyen herkes aynı soruyu sordu: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın Ancelotti Arda'nın antrenman videosunu izleyen herkes aynı soruyu sordu: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın Ancelotti?
13:23 Hamile kadın 5 çocuğuyla birlikte sokakta kaldı Hamile kadın 5 çocuğuyla birlikte sokakta kaldı
13:09 İş yeri önündeki cansız mankeni sevip okşadıktan sonra kucaklayıp götürdü İş yeri önündeki cansız mankeni sevip okşadıktan sonra kucaklayıp götürdü
13:06 Dehşete düşüren görüntüler kamerada: Takip ettiği husumetlisinin kafasına taşla defalarca vurdu Dehşete düşüren görüntüler kamerada: Takip ettiği husumetlisinin kafasına taşla defalarca vurdu
13:05 317 kilometre hız yapıp makas atan sürücü gözaltına alındı 317 kilometre hız yapıp makas atan sürücü gözaltına alındı
12:41 Kadınlar Günü’nde dehşet 20 yaşındaki genç kız öldürüldü, annesi yaralı Kadınlar Günü'nde dehşet! 20 yaşındaki genç kız öldürüldü, annesi yaralı
12:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Hamas’ın arkasında dimdik duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Hamas'ın arkasında dimdik duruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 15:35:00. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih'te Ramazan öncesi zabıta ekiplerinden fırın denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement