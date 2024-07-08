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Fethiye'de deniz altında romantik evlilik teklifi

Evlilik tekliflerini denizin dibinde yaptılar

MUĞLA - İzmir'den Fethiye'ye tatile gelen tatile 2 kişi kız arkadaşlarına su altında evlilik teklifinde bulundular.

İzmir'den kız arkadaşları tekniker Kübra Kurt ve yüzme antrenörü Nazlı Basakbaskın ile Fethiye'ye tatile gelen esnaf İlker Kaba ile işletmeci Mehmet Şahin, su altında evlilik teklifi yapmak için ilçede dalış okulu işleten Önder Diktaş'a başvurdu. Tekneyle Dalyan Koyu'na açılan çiftler, dalış kıyafetleri giyerek eğitmenlerle dalış gerçekleştirdiler. İlker Kaba ile Mehmet Şahin, denizde romantik bir sürpriz yaparak kız arkadaşlarına evlilik teklif ettiler. 'Benimle Evlenir Misin?' pankartlarını ve yüzükleri gören Kübra Kurt ve Nazlı Basakbaskın, evlilik teklifine şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kızlar sevinçle teklifleri kabul ederken, rengarenk balıklar arasında erkek arkadaşlarına sarıldılar. Su altında gerçekleşen evlilik teklifi anları, su altı kamerasıyla kaydedildi.