Filmden esinlenerek yaptığı hayalindeki 'School Bus' ile dünya turuna çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Filmden esinlenerek yaptığı hayalindeki 'School Bus' ile dünya turuna çıktı

Samsun'da yaşayan Kadir Mert, satın aldığı 1960 model hurda otobüsü çocukluk hayali olan 'School Bus'a (okul otobüsü) dönüştürdü. Evini satarak hayalindeki otobüsü yaptıran Kadir Mert, çıktığı dünya turundan sonra Samsun'a döndü.

28.08.2024 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filmden esinlenerek yaptığı hayalindeki 'School Bus' ile dünya turuna çıktı

SAMSUN - Samsun'da yaşayan Kadir Mert, satın aldığı 1960 model hurda otobüsü çocukluk hayali olan "School Bus"a (okul otobüsü) dönüştürdü. Evini satarak hayalindeki otobüsü yaptıran Kadir Mert, çıktığı dünya turundan sonra Samsun'a döndü.

Atıl halindeki bir otobüsü satın alan yazılımcı 32 yaşındaki Kadri Mert, izlediği bir filmden esinlenerek kendine çocukluk hayali olan okul otobüsü yaptı. 700 bin TL harcadığı otobüsün içini adeta yataklı, mutfaklı, koltuk takımlı bir eve dönüştüren Kadir Mert, okul otobüsü ile Asya ülkelerine yolculuğa çıktı. Birçok macera yaşayan Mert, otobüsle; İran, Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Nepal ülkelerine gitti. Gezisini tamamladıktan sonra Samsun'a dönen Kadir Mert, bir sonraki hedefinin Avrupa ülkelerine gitmek olduğunu belirtti.

"Otobüsle yolculuk yapmak kesinlikle zor oldu"

Yaptığı yolculuk hakkında bilgi veren Kadir Mert, "Karavanım 'School Bus' Amerikan okul otobüsüdür. Çocukluk hayalimdi ve bu hayali gerçekleştirmek yaklaşık 15 sene sürdü. Gerçekleştirdikten sonra dünya turu planları yaptım. Bu 'school bus' ile 25 bin kilometre yolculuk yaptık. Türkiye'den çıkarak İran, Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Nepal'e ulaşım sağladık. Aslında bu yolculuğu yaparken tarihi bir yolculuğu canlandırma isteğim vardı. Bunu gerçekleştirdim. Bir şekilde sağ salim Samsun'a ulaşabildik. Otobüsle yolculuk yapmak kesinlikle zor oldu. Araç zaten Asya ülkelerinde bilinip fakat olmayan bir araçtır. Ülkelere girdiğimizde kesinlikle bir popstar algısı vardı. İran'a girdik ve farklı sorunlar yaşadık. İran'da Amerikan ambargosunun olması ve arabanın Amerikan olmasından dolayı problemler yaşadık. Orayı atlatabildik. Pakistan'da talibandan bizim güvenliğimizi sağlamak için devlet 1 haftalık ve 8 şehir olarak eskort sağladı. Yanımızdakilerle beraber İslamabad'a ulaşım sağladık. Burada birkaç gün dinlendikten sonra buradan Hindistan'a geçtik. Orada da 1 hafta konakladıktan sonra Nepal'e ulaşım sağladık. Tabii ki bu süreçte araçta arızlalar oldu. İç yaşam ünitesinde problemler oldu. Depolarımız asma sisteminden dolayı düştü. Hindistan'da şarj dinamomuz yandı ve bunu tamir etme zorunda kaldık. Hindistan'da 1 hafta boyunca 10 kişi ittirerek arabayı çalıştırdık. Pakistan'da çölde tornacı aramak zorunda kaldım. İnsanlar daha farklı deneyimler yaşadığı çölde ben devir daim borusu kırılması sonucu tornacı aramak zorunda kaldım. Türkiye'de bu aracı ilk yapmaya başladığımızda etkileşim alıyorduk. İnsanların hoşuna gidiyordu. Aslında ben sarı bir araba olarak hayalimi gerçekleştirmek istedim ama Türkiye'de dahil hangi ülkeye gidersek gidelim hep gülümseyerek karşıladılar. Askeri, talibana, polisi hep bize gülümseyerek yaklaştılar. Haftanın yaklaşık 5 gününü ben aracımla beraber yaşıyorum. Şimdi evlilik ve nişanlılık sürecindeyim. Eşimle beraber bu sefer Asya değil de Norveç tarafından yolculuğumuz olacak" dedi.

Kaynak: İHA

Çocukluk, Samsun, Dünya, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Filmden esinlenerek yaptığı hayalindeki 'School Bus' ile dünya turuna çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:43 Bakan Uraloğlu duyurdu İstanbul’daki taksi sorununa çözüm için yeni adım Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul'daki taksi sorununa çözüm için yeni adım
23:32 Galatasaray’da sular durulmuyor Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı Galatasaray'da sular durulmuyor! Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
22:38 Kayıp Narin’le ilgili soruşturmada Bakan Tunç’tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında Kayıp Narin'le ilgili soruşturmada Bakan Tunç'tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında
20:34 Suriye’de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü Suriye'de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü
19:33 Mark Zuckerberg’den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı Mark Zuckerberg'den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
10:18 Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Limoncuoğlu: Müslüman ülkelerin bir kısmı İsrail’in yanında Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Limoncuoğlu: Müslüman ülkelerin bir kısmı İsrail'in yanında
10:15 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in annesinden kafa karıştıran açıklamalar Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden kafa karıştıran açıklamalar
10:07 İmam nikahı kıydıran Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ayrıldı İmam nikahı kıydıran Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ayrıldı
10:04 Ne yapıyorsun Batshuayi Takım elenmiş ama onun aklı nerede Ne yapıyorsun Batshuayi? Takım elenmiş ama onun aklı nerede
10:02 Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı
09:54 ABD’de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
09:47 Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı!
09:46 Bitcoin şirketi Binance, İsrail’in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu Bitcoin şirketi Binance, İsrail'in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 00:16:31. #1.13#
SON DAKİKA: Filmden esinlenerek yaptığı hayalindeki 'School Bus' ile dünya turuna çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement