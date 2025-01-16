Barınaktan firar eden ayı şehri ayağa kaldırdı - Son Dakika
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Genel

Barınaktan firar eden ayı şehri ayağa kaldırdı

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde barınaktan firar eden ayı ilçeyi ayağa kaldırdı. Jandarma ekipleri ayıyı arama çalışması başlatırken civar köylerdeki camilerden vatandaşlara dikkatli olmalı konusunda anonslar yapıldı. Anonsta büyükbaş hayvanların dışarı salınmaması uyarısında da bulunuldu.

16.01.2025 15:23
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde 1996 yılında kurulan ve 67'si yetişkin 7'si yavru 74 ayı bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı'nda sabah saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar sebebiyle devrilen ağaç, ayıların dışarısı ile bağını kesen elektrikli tellerin üzerine düştü.

KAÇAN AYIYI ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Demir çite zarar veren ağacı yol olarak kullanan ayı, atlayarak kaçmayı başardı. Karacabey'e bağlı Boğazköy Mahallesi'nde bir vatandaşın görüp haber vermesiyle ortaya çıkan olayla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinden yaklaşık 10 kişi ve jandarma ekipleri kaçan ayıyı arama çalışması başlattı.

Barınaktan firar eden ayı şehri ayağa kaldırdı

CAMİLERDEN ANONS YAPILDI

Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı, vatandaşların 0224 676 11 15 numaralı telefondan ulaşıp bilgi vermeleri istendi. Öte yandan civar köylerdeki camilerden vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda anonslar yapıldı. Yapılan anonsta büyükbaş hayvanların ise dışarı salınmaması konusunda ikaz edildi.

Barınaktan firar eden ayı şehri ayağa kaldırdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Barınaktan firar eden ayı şehri ayağa kaldırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Gez Gez Bitmiyor:
    hayvani rahat bırakın, dışarıda daha tehlikeli ayilar zaten var 0 1 Yanıtla
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