Barınaktan firar eden ayı şehri ayağa kaldırdı

Genel

İmamoğlu ile Bakan Işıkhan \'SGK borçları\' için bir araya geldi

Galatasaray\'dan Gardi\'ye tam yetki! bir dünya yıldızı daha getiriyor

"Suriye ve Türkiye yeni bir tarih yazdı"

Hemşeri hemşeriyi gurbette soydu! Ülke polisi her yerde onları arıyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 1996 yılında kurulan ve 67'si yetişkin 7'si yavru 74 ayı bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı'nda sabah saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar sebebiyle devrilen ağaç, ayıların dışarısı ile bağını kesen elektrikli tellerin üzerine düştü.

KAÇAN AYIYI ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Demir çite zarar veren ağacı yol olarak kullanan ayı, atlayarak kaçmayı başardı. Karacabey'e bağlı Boğazköy Mahallesi'nde bir vatandaşın görüp haber vermesiyle ortaya çıkan olayla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinden yaklaşık 10 kişi ve jandarma ekipleri kaçan ayıyı arama çalışması başlattı.

CAMİLERDEN ANONS YAPILDI

Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı, vatandaşların 0224 676 11 15 numaralı telefondan ulaşıp bilgi vermeleri istendi. Öte yandan civar köylerdeki camilerden vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda anonslar yapıldı. Yapılan anonsta büyükbaş hayvanların ise dışarı salınmaması konusunda ikaz edildi.