Fırtına Can Alıyordu: Vatandaş Saniyelerle Kurtuldu - Son Dakika
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Genel

Fırtına Can Alıyordu: Vatandaş Saniyelerle Kurtuldu

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Hatay'da fırtına metal çatıyı uçurdu, bir vatandaş ölümden son anda kurtuldu. Maddi hasar oluştu.

26.11.2024 09:58
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Fırtınanın uçurduğu metal çatıdan vatandaşın koşarak kurtulma anı kamerada

Cihat Göktaş: "Karşı yolda bazı vatandaşlar saniyeler kala canlarını kurtardılar"

Zafer Koç: "Benim aracım ve 2-3 araç daha zarar gördü"

HATAY - Hatay'da kuvvetli fırtınanın yerinden söktüğü metal çatının kendisine isabet etmesinden koşarak kurtulan vatandaşın ölüme saniyeler kala verdiği mücadele güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Hatay'da kuvvetli fırtına ve yağış kentte hayatı olumsuz etkilemişti. Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde binaların metal çatıları fırtına nedeniyle uçtu. Binaların çatılarının uçtuğu esnada yoldan geçen vatandaşlarsa canlarını zor kurtardılar. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; üzerine çatı gelen bir vatandaşın çatıdan koşarak kurtulduğu görüldü. Çatılardan dolayı herhangi bir yaralanma olmazken, 5 araçta maddi hasar oluştu.

"Karşı yolda bazı vatandaşlar saniyeler kala canlarını kurtardılar"

Fırtınanın yerinden söktüğü çatıların uçtuğu esnasında vatandaşın ölümden son anda kurtulduğunu ifade eden Cihat Göktaş, "Pazar günü iş yerimizde çalışırken aniden fırtına çıktı. Fırtınayla birlikte önce bizim bloğumuzdaki çatılar ve daha sonra diğer binalardaki çatılar aşağıya doğru uçtu. Buradaki vatandaşlar çatılardan kaçmaya çalışıyorlardı. Benimde dükkanım fırtınadan dolayı ciddi bir zarar aldı. Deprem felaketinin ardından böyle bir felaket bizi yormaya başladı. Fırtına ve çatının uçtuğu anlarda dükkandaydık. Arabaların bazıları kaçmaya çalıştı. Karşı yolda bazı vatandaşlar saniyeler kala canlarını kurtardılar. Eğer vatandaşlar kaçmasalardı ciddi kayıplar olabilirdi" dedi.

"Benim aracım ve 2-3 araç daha zarar gördü"

Evladının fırtınada uçan çatılardan 2 arabanın arasına sığınarak kurtulduğunu dile getiren Zafer Koç, "Hafta sonu oğlum beni aradı. Yoğun bir fırtına olduğunu söyleyerek arabayı çekmek istediğini söyledi. Oğlum arabayı çekemedi ve son anda arabadan inip 2 arabanın arasına girdi. Oğlum o fırtınadan uçan çatılardan o şekilde kurtuldu. Oğlum fırtına da zarar görebilirdi. Benim aracım ve 2-3 araç daha zarar gördü" ifadelerini kullandı.

Fırtına Can Alıyordu: Vatandaş Saniyelerle Kurtuldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Fırtına Can Alıyordu: Vatandaş Saniyelerle Kurtuldu - Son Dakika

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