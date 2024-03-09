Fırtınanın etkisiyle uçan çatı 3 evde ve 1 araçta hasara neden oldu... O anlar kamerada - Son Dakika
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Genel

Fırtınanın etkisiyle uçan çatı 3 evde ve 1 araçta hasara neden oldu... O anlar kamerada

Hatay'ın Arsuz ilçesinde geçtiğimiz gece saatlerinde etkili olan fırtına bir sitenin çatısını uçurdu. Çatının uçma anı güvenlik kamerasına yansırken 3 ev ve 1 araç zarar gördü. Meteoroloji bölge müdürlüğü Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunmuştu.

09.03.2024 18:54
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Fırtınanın etkisiyle uçan çatı 3 evde ve 1 araçta hasara neden oldu... O anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde geçtiğimiz gece saatlerinde etkili olan fırtına bir sitenin çatısını uçurdu. Çatının uçma anı güvenlik kamerasına yansırken 3 ev ve 1 araç zarar gördü.

Meteoroloji bölge müdürlüğü Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunmuştu. Hatay'da geçtiğimiz gece saatlerinde bölge bölge fırtına ve yağışlı hava etkili oldu. Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde etkili olan fırtınayla 04.40 sıralarında bir sitenin çatısı uçtu. Uçan çatı; 3 eve, park halindeki 1 araca ve ağaçlara zarar verdi. Olayın gece saatlerinde yaşanmasından dolayı olayda yaralanan olmazken çatının uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Fırtınanın etkisiyle uçan çatı 3 evde ve 1 araçta hasara neden oldu... O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fırtınanın etkisiyle uçan çatı 3 evde ve 1 araçta hasara neden oldu... O anlar kamerada - Son Dakika
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