Galata Kulesi ile dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Galata Kulesi ile dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu

Geniş Video İzle

İstanbul'un sembol yerlerinden olan Galata Kulesi ile birlikte görüntülenen dolunay izleyenleri kendine hayran bıraktırdı. Havadan çekilen görüntüler ise masalsı manzaralar oluşturdu.

20.08.2024 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galata Kulesi ile dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu

İSTANBUL - İstanbul'un sembol yerlerinden olan Galata Kulesi ile birlikte görüntülenen dolunay izleyenleri kendine hayran bıraktırdı. Havadan çekilen görüntüler ise masalsı manzaralar oluşturdu.

İstanbul'da dolunayın çıkması ile fotoğrafçılar doğru konumu programlar ile hesaplayarak dolunay ile birlikte şehrin önemli yapılarını görüntülemeye çalışıyorlar. Fotoğraf sanatçısı Necat Kalkan Balat Sahili'nde Galata Kulesi ile birlikte dolunayın en net görüntüsünü yakaladı. Saatler öncesinden uygun konuma gelerek dolunayın doğuşunu zaman atlatmalı çekim tekniği ile görüntüledi. Onlarca fotoğrafın birleşmesi ile oluşan videoda ise dolunayın büyüklüğü gözler önüne serildi. Havadan çekilen görüntülerde ise Galata Kulesi ile birlikte dolunay görenleri kendine hayran bıraktı. Kulenin külahı üzerinde havadan çekilen görüntülere yansıyan o anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Galata Kulesi ile dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu
Kaynak: İHA

İstanbul, Dolunay, Sanat, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Galata Kulesi ile dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
10:12 Bakan Şimşek’in istifa iddialarına yalanlama Bakan Şimşek'in istifa iddialarına yalanlama
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:00 Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya’da yakalandı Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya'da yakalandı
19:42 Eren Erdem, CHP’den istifa etti Eren Erdem, CHP'den istifa etti
19:31 Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
19:16 4 yıllık sözleşme imzalandı Fenerbahçe, yeni Arda’sını buldu 4 yıllık sözleşme imzalandı! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu
18:56 PSG’nin başı çok büyük dertte Kylian Mbappe ile davalık oldular PSG'nin başı çok büyük dertte! Kylian Mbappe ile davalık oldular
18:17 Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış Volkan Demirel’den yıllar sonra olay transfer itirafı Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı
17:44 Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi
17:09 Fenerbahçe, Joao Pedro’nun sözleşmesini feshetti Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 13:26:33. #1.12#
SON DAKİKA: Galata Kulesi ile dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement