Gaziantep'in Dudak Uçuklatan Kurbanlığı: Fıstık - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Gaziantep'in Dudak Uçuklatan Kurbanlığı: Fıstık

05.06.2025 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 1 ton 600 kiloluk Fıstık isimli dana, 550 bin TL fiyatıyla kurban pazarlarının gözdesi.

Gaziantep'te 1 ton 600 kiloluk dana fiyatıyla dudak uçuklatıyor

Türkiye'nin en ağır danası Gaziantep'ten

GAZİANTEP - Gaziantep'te Kurban Bayramı öncesi 550 bin TL değerindeki 1 ton 600 kiloluk 'Fıstık' isimli dana sahibini bekliyor. Sahibini bekleyen dev dananın Türkiye'nin en büyük ve ağır kurbanlığı olduğu iddia ediliyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye'nin dört bir yanında kurban pazarlarında hareketlilik had safhaya ulaştı. Gaziantep'te ise hem fiyatıyla hem de heybetiyle dikkat çeken 'Fıstık' isimli kurbanlık dana, görenleri hayrete düşürdü. Fiyatı otomobile eş değer olan 550 bin TL değerindeki 1 ton 600 kilo ağırlığındaki dev dana, Oğuzeli ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde görücüye çıktı.

Kurban pazarını gözdesi 1,6 tonluk Fıstık

Oğuzeli'nde, "Fıstık" ismi verilen dana, hem boyu hem de kilosunun yanı sıra dudak uçuklatan fiyatıyla da vatandaşların gözdesi oldu. 4 yaşında olduğu belirtilen Fıstık'ın, özel yemlerle beslendiği ve günlük 25 kilogram yem tükettiği ifade edildi. Danayı küçük yaşlardan beri özenle beslediğini söyleyen Büyükbaş Hayvan Yetiştiricisi Hasan İyikesici, "Fıstık" isimli dananın babasını ise çiftliğin rekortmeni olarak geçtiğimiz yıl kurban bayramında 1 ton 300 kilogram ağırlığında sattığını ifade etti.

"Fıstık için 550 bin TL istiyoruz"

Büyükbaş hayvan yetiştiricisi Hasan İyikesici, "Kurbanlık olarak ayırdığımız 4 yaşındaki Fıstık isimli danamızı satışa çıkardık. Fıstık ismini koymamızın nedeni küçükken bize kendisini çok sevdirdi, çok yakın davrandı ve Gaziantep'imizin temsili fıstık olduğu için ismini Fıstık koyma kararı aldım. Danamızın tahmini olarak 1 ton 600 kilogram ağırlığında olduğunu düşünüyoruz. 4 yıldır besliyoruz. Aynı zamanda babası da çiftliğimizin rekortmeniydi. Onu da 1 ton 300 kilogram ağırlığında satmıştık. Birkaç tane ciddi alıcı var ve görüşmelerimiz devam ediyor. Eğer satış gerçekleşmezse Fıstık'ı gelecek yıla saklayıp 2 ton ağırlığına ulaştırmayı düşünüyoruz. Satış fiyatı olarak 550 bin TL istiyoruz" dedi.

"Günlük 25 kilogram yem yiyor"

4 yıldır Fıstık isimli dananın bakımını üstlenen Veteriner Hekimi Mehmet Çambartık, "Fıstık yaklaşık 4 yaşında ve 4 yaşına kadar bakımını ben üstlenmiş durumdayım. 4 yılımız beraber geçti. Bütün bakımını, doğumunu, aşısını ben yaptım. Muhakkak ki bir emek geçiyor. Danamız tatlı, bakımı kolay ve akıllı bir hayvandır. Çiftliğimizde 4 yıldır bizimle beraber ve verimli hem de kaliteli bir hayvan. Özel yem ve aşıları var. Günlük 25 kilogram yem yiyor. Özel yem sayesinde hem daha iyi hem de kaliteli oluyor. Görünüşüyle de hayvan kendini belli ediyor. Bu yıl da Hasan Bey satmaya karar verdi. Satılmazsa da seneye tekrar satışa çıkarmayı düşünüyoruz. Eğer bu yıl alıcısı çıkarsa kısmetse gidecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Kurban, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Gaziantep'in Dudak Uçuklatan Kurbanlığı: Fıstık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl ağladı, ağlattı Bilecik Valisi Şefik Aygöl ağladı, ağlattı
Hercai’nin Keriman’ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
Fas’ta kurban pazarları kapatıldı Sadece Kral sembolik kesim yapacak Fas'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Galatasaray’ın Osimhen’e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Burak Özçivit’ten eşi Fahriye Evcen’e aşk dolu kutlama Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e aşk dolu kutlama
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti

23:41
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
21:43
Dostlar düşmana dönüştü Musk ’büyük bombayı’ bıraktı: Epstein dosyalarında Trump’ın adı var
Dostlar düşmana dönüştü! Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var
20:21
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı Hastanelik oldu
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu
20:06
Diyarbakır’da 13 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var
Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var
19:42
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
10:48
Galatasaray, yeni Mertens’ini buldu
Galatasaray, yeni Mertens'ini buldu
10:19
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti
10:14
Bakan Işıkhan: 600 bin kamu işçisi için ilk teklifimizi bayramdan sonra vereceğiz
Bakan Işıkhan: 600 bin kamu işçisi için ilk teklifimizi bayramdan sonra vereceğiz
09:50
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
09:46
Otomobil devi Suzuki, Türkiye’de en çok satan modelin üretimini durdurdu
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu
09:43
Sivas Kangal kuzuları hem renkleri hem de lezzetleriyle dikkat çekiyor
Sivas Kangal kuzuları hem renkleri hem de lezzetleriyle dikkat çekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2025 00:23:00. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'in Dudak Uçuklatan Kurbanlığı: Fıstık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.