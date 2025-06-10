Gaziantep'in İlk Kadın Börek Ustası Derya Fesligil'in Başarı Hikayesi - Son Dakika
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Gaziantep'in İlk Kadın Börek Ustası Derya Fesligil'in Başarı Hikayesi

10.06.2025 18:30
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Derya Fesligil, 15 yıl önce evde börek yapmaya başladı ve şimdi Gaziantep'in ilk ve tek kadın baklava ve börek ustası unvanını taşıyor. Kadın girişimci destek merkezinden aldığı eğitimle işini büyüten Fesligil, ayrıca MESEM öğrencilerine de eğitim veriyor.

Elinin hamuruyla patron oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 50 yaşındaki Derya Fesligil, 15 yıl önce evde ürettiği böreklerle başladığı lezzet yolculuğunda bugün Gaziantep'in ilk ve tek kadın börek ve baklava ustası unvanını taşıyor.

Evde yaptığı börekleri çevresine hediye eden, aldığı olumlu geri dönüşler ve teşviklerle bu işi profesyonel olarak yapmaya karar veren Fesligil, Önce kendi börek dükkanını açtı. Zamanla imalatçılığa adım attı ve işini büyüttü. Gaziantep Ticaret Odası'nın düzenlediği programlarda börek satarak başlayan Fesligil, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın Girişimci Destek Merkezi'nden aldığı eğitim ve desteklerle üretimini profesyonel bir seviyeye taşıdı. Bununla yetinmeyen Fesligil, 3 yıldır MESEM öğrencilerine eğitim vererek geleceğin ustalarını da yetiştiriyor.

"Gaziantep'te ilk ve tek kadın baklava ve börek ustası oldum"

Kadın börek ustası olma geçmişini anlatan Derya Fesligil, açtığı dükkanda MESEM öğrencilerini de yetiştirdiğini söyleyerek, "İki kızım var 15 yıl önce evde üreterek başladım. Hediye götürüyordum ardından 'güzel yapıyorsun, bizde istiyoruz' gibi yorumlar aldım. İlk başta satmak istemedim 'neden üretmiyorsun?' dediler. Küçük kızım üniversiteye başlayacaktı ve babasının verdiği harçlık dışında bende destek olmak istedim. Diğer kız çocuğumda okulda harçlıksız kalmasın diye onunla birlikte başladım. Kadınlar günü için Ticaret Odası'nın programları oluyordu. Sonra Büyükşehir Belediyesi'nin Kadın Girişimci Destek Merkezi'nde imalatçılık eğitimi aldım. Gaziantep'te ilk ve tek kadın baklava ve börek ustası oldum. Simitçilere, kafelere, hastane kantinlerine dağıtım ve imalat yaptık. İl dışına da verdiğimiz oldu. Yıllar sonra ustalık belgesini ve usta öğretici belgesini aldım. Ardından kız çocuklarının da ellerinde meslek olsun dedim. 3 yıldan beri MESEM öğrencilerini yetiştiriyorum onlar da geleceğin ustası olacak" dedi.

Fesligil, 2021 yılında kendi üretim tesisini kurarak çalışmalarına burada devam etti. Kadın Girişimci Destek Merkezi'yle olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından kendi imalathanesini kurdu, personelini yetiştirdi ve ilk şubesini açarak üretim ve satışa başladı.

"Börek yapımı kadın eline yakışıyor"

Kadınların mutfaktaki ustalığına vurgu yapan Fesligil, hedefinin kendini daha çok geliştirmek, imalatçılığı devam ettirmek olduğunu söyleyerek, "Aslında kadın eline yakışıyor. Erkek ustalara da saygım var. İlk açtığım sıralar diğer ustalar duyup imalathanemize börek almaya diye teftişe gelmişlerdi. Sonra ustalar tam anlamıyla Gaziantep su böreği yaptığımızı gördü. Antep peynirinden kalite kalite börek yapıyorum. Belki ilk başta 'kadın nasıl yapar?' dediler ancak kadınların eline daha çok yakışıyor" ifadelerini kullandı.

"Hedefim gelişmek ve üretimi büyütmek"

MESEM öğrencilerine eğitim verdiğini belirten Fesligil, "Gaziantep Gastronomi şehri ve baklavayla biliniyor. Duyduğuma göre başka illerden eğitime geliyorlar ve eğitim aldıktan sonra kendi illerinde yapmaya başlıyorlar. Gaziantep'teki okuyan çocuklarımız veya okumaya pek meyilli olmayıp da meslek sahibi olmak isteyenlere kendi şehrimizde eğitim verebiliriz dedim ve açılan aşçılık bölümlerinden de kız çocuklarına eğitim vermeye başladım. Hedefim daha çok geliştirmek, imalatçılığı devam ettirmek istiyorum. Şubeleşmeyi ise kendi içime sinen olduğunda düşünüyorum. Çünkü ben her zaman kendi işimin başında durmayı yeğliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Gaziantep'in İlk Kadın Börek Ustası Derya Fesligil'in Başarı Hikayesi - Son Dakika

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