Gaziantep'te Baklava Mesaisi

Baklavacıların bayram mesaisi başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'in tescilli lezzeti Antep baklavasının üretimi Kurban Bayramı'na günler kala arttı.

Kurban Bayramı'na günler kala Gaziantep'te bayramların vazgeçilmez lezzeti Antep baklavasına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar siparişlerini vermeye başladı. Artan talep üzerine baklavacılar yoğun mesai yaparak siparişlere yetişmeye çalışıyor. Hamido Baklava Gıda ve Üretim Müdürü Tuğçe Sarıoğlu, ustaların hummalı bir şekilde çalıştıklarını ve vardiyalı sisteme geçerek üretimi 6 kat artırdıklarını söyledi.

"Gaziantep'te bayram demek baklava demek"

Bayramda baklavaya olan talebin fazla olduğunu söyleyen Sarıoğlu, "Gaziantep'te bayram demek baklava demek. Biz de bu süreci büyük bir sorumlulukla yürütüyoruz. Her siparişte aynı kaliteyi, aynı özeni göstermek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki o baklavalar, bayram sabahı milyonlarca sofraya misafir olacak. Kaliteli bir baklava kendini ilk lokmada belli eder. Sadeyağı ağır gelmeyecek, şerbeti boğmayacak, fıstığı ağzınızda ezilecektir. Biz birinci sınıf sade yağ, birinci sınıf boz iç fıstık ve el emeğiyle hazırlanmış incecik yufka kullanıyoruz. Gerçek baklava, malzemesiyle, ustalığıyla konuşur" dedi.

"Kaliteli malzemeyle, ustalıkla yapılan bir baklava ne yazık ki ucuz olamaz"

Kaliteli baklava ile ilgili bilgi veren Sarıoğlu, "Evet, çok önemli. Bugün bir kilo boz iç Antep fıstığının, sadeyağın maliyeti ortada. Kaliteli malzemeyle, ustalıkla yapılan bir baklava ne yazık ki ucuz olamaz. Ucuz diye alınan baklavaların margarin, nişasta bazı glikoz şurubu, hatta yer fıstığı kullanılabiliyor. Bu da hem lezzeti hem sağlığı tehlikeye atıyor. Tüketicilerimizden ricamız: lütfen etikete, içeriğe ve markaya baksınlar. Hamido Baklava bugün sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde tanınan bir marka haline geldi. Almanya, İngiltere, ABD, İsviçre, İrlanda, Fransa, Suudi Arabistan gibi pek çok ülkeye ürün gönderiyoruz. Ürünlerimizle gittiğimiz her yerde 'Gerçek Gaziantep baklavası' diyerek sofralara giriyoruz. Bu bizim için hem gurur hem de büyük bir sorumluluk" şeklinde konuştu.

"Sırrımız sistemli çalışma, kontrollü üretim ve işini seven bir ekip"

Hamido Baklavanın kalitesiyle ilgili konuşan Sarıoğlu, "Sırrımız sistemli çalışma, kontrollü üretim ve işini seven bir ekip. Her ürünümüz üretimin başından sonuna kadar denetimden geçiyor. El emeğiyle teknolojiyi bir araya getiriyoruz. Ustalarımızın maharetiyle, mühendisliğin disiplinini birleştiriyoruz. Bu nedenle ne kadar yoğun olursak olalım, asla kaliteden taviz vermiyoruz. Bayramın adı tatlıdır. Biz de bu tatlıya lezzet katmak için çalışıyoruz. Hamido Baklava olarak, her sofraya ulaşmak, her tebessüme bir dilim katkı sunmak istiyoruz. Herkese sağlıkla, sevgiyle ve tatlı geçecek bir bayram diliyoruz" diye konuştu.