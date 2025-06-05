Gaziantep'te Kurban Bayramı Yoğunluğu Bekleniyor

Gaziantep'te Kurban Bayramı'nda ziyaretçi yoğunluğu bekleniyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi rekoru kırılması hedefleniyor. 2024 yılında 2 milyonu aşan turist sayısıyla son 20 yılın rekorunu kıran ve Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte turizmde zirveye çıkan Gaziantep'te Kurban Bayramı'nda da yoğunluk bekleniyor.

Dünyaca ünlü mutfağı ve lezzetleriyle nedeniyle gastronomi şehri olmasının yanı sıra tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de turistlerin ilgisini çeken Gaziantep'te Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi rekoru kırılması bekleniyor. Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden Zeugma Mozaik Müzesi'nin yanı sıra farklı temalardaki 20'yi aşkın müzesi, tarihi hanları, çarşı ve pazarları, Doğal Yaşam Parkı ile her yıl milyonlarca kişiyi ağırlayan Gaziantep, Kurban Bayramı tatilinde yerli turistlerin tercihleri arasında ilk sırada yer alıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilk ziyaret edilen şehirler arasında yer alan Gaziantep, sahip olduğu kültürel zenginlik ve bunların sergilendiği alanlara yapılan yatırımlarla önemli hizmetler sunuyor.

Gaziantep, zengin mutfağı ve tarihi dokusuyla dikkat çekiyor

Zengin mutfağı ve tarihi dokusuyla Türkiye'nin en çok tercih edilen turizm merkezleri arasında yer alan Gaziantep'te esnaf, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da çifte bayram yapmayı hedefliyor. Yaklaşan bayram tatili ile birlikte Gaziantep'e olan turizm talebinde önemli bir artış beklenirken yerli turistler, şehrin tarihi mekanlarını ziyaret etmenin yanı sıra kente ait özgün lezzetleri tatmak amacıyla şehre yoğun ilgi gösteriyor.

Esnaf, artan talebe cevap vermek için hazırlıklarını sürdürüyor

Bayram tatili nedeniyle otellerde ve restoranlarda doluluk oranları son günlerde artmaya başlarken turizm işletmelerinin yanı sıra "şehrin kalbi" olarak nitelendirilen tarihi han, cami, çarşı, pasaj ve bedestenler ile kente özgü lezzetlerin satıldığı birçok işyerinin bulunduğu Kültür Yolu üzerindeki esnaf, artan talebe cevap vermek için hazırlıklarını sürdürüyor. 2025 yılında da Gaziantep'in turist sayısında yeni rekorlar kırması ve özellikle bayram döneminde turizm hareketliliğinin hızla artması beklenirken, esnaf dört gözle kente gelecek turistleri bekliyor.

"Herkesi Gaziantep'e bekliyoruz"

Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da yerli turistleri Gaziantep'e beklediklerini belirten tarihi Bakırcılar Çarşısı esnafından Şahin Polat, bayram için tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Gaziantep'in görülmesi ve gezilmesi gereken bir şehir olduğunu belirten Polat, "Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da herkesi Gaziantep'e bekleriz. Gaziantep bildiğiniz gibi en güzel ve gezilmesi gereken şehirlerden biri. Gaziantep'imiz yemekleri ve müzeleriyle meşhur olan bir şehir. 25 Aralık Panorama Müzesi, Zeugma Mozaik Müzemiz ve sayısızca müzemi var. Tarihi Bakırcılar Çarşımız çok güzeldir, çarşımıza gelmelerini tavsiye ederiz. Tüm halkımızı Gaziantep'e bekliyoruz" dedi.

"Gaziantep'e gelmenizin birçok sebebi var"

Tarihi Almacı Pazarı esnafından Emin Taşdemir ise, "Gaziantep gezilebilecek bir şehir olduğu için tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Bayramdan sonra bayağı kalabalık olacağını tahmin ediyoruz. Ramazan Bayramı'nda yoğunluk vardı, bu bayramda da yine yoğunluk bekliyoruz. Gaziantep'e gelmenizin birçok sebebi var. En başta gastronomi şehri olması, gezilecek yerlerin fazla olması, Zeugma Mozaik Müzesi ve Gaziantep Kalesi görülmesi gereken yerlerdir. Gaziantep'in yemekleri için mutlaka Gaziantep'e gelinmelidir. Çünkü buradaki yemekleri hiçbir memlekette bulabileceğinizi düşünmüyorum. Gaziantepli olarak birçok şehri ziyaret ettim, hiçbirinde Gaziantep'te olan lezzeti bulamadım. Gaziantep'e gelip tatmanız gereken lezzetler var. Katmer, baklava, Antep fıstığı özellikle almanız gereken lezzetlerdir. Kuruyemiş, baharat, salça, biber, nar ekşisi ve kuru dolmalarımızı tavsiye ediyoruz" diye konuştu.