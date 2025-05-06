Gaziosmanpaşa'da Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Gaziosmanpaşa'da Hıdırellez şenliği renkli görüntülere sahne oldu

İSTANBUL - Baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edilen Hıdırellez, Gaziosmanpaşa'da coşkuyla kutlandı. Şenlik havasında geçen etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar konserler eşliğinde doyasıya eğlendi. Konser sırasındaki yoğunluk havadan görüntülendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez nedeniyle şenlik gerçekleştirildi. Etkinlik Bağlarbaşı Caddesi'nde kortej şeklinde başlayarak belediye binası önünde bulunan sahnede konserlerin düzenlenmesiyle devam etti. Daha sonra bir konuşma yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "Gaziosmanpaşa ailesi olarak bizler, yıllar boyunca burada farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, her rengin kendine yer bulduğu güçlü bir kültür mozaiği oluşturduk. Bu zenginlik, ilçemizin en büyük gücü, en kıymetli değeri oldu. Bugünkü Hıdırellez Şenliğimiz de bu birlikteliğin, bu ortak yaşam kültürünün en güzel göstergelerinden biri. Bugün birçok insan gibi bizler de dileklerimizi tutuyor, daha güzel bir geleceğin hayalini kuruyoruz. Bahar, Gaziosmanpaşa'mıza bolluk getirsin, bereket getirsin, güzellikler getirsin. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Hz. Mevlana ne güzel söylemiş, 'Umut; hiç bitmeyen bahar mevsimidir. İçinde kar da yağar, fırtına da kopar ama çiçekler açmaya hep devam eder'" dedi.

"Daha mutlu, daha adil, daha yaşanabilir bir Gaziosmanpaşa'yı hayal ediyoruz"

Konuşmasına devam eden Başkan Bahçetepe, "Bizler umutların çoğaldığı, her sokağında çiçeklerin açtığı daha mutlu, daha adil, daha yaşanabilir bir Gaziosmanpaşa'yı hayal ediyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışıyor; adımlarımızı umutla, inançla ve sizlerin desteğiyle atıyoruz. Hep birlikte çalışarak, birbirimizi anlayarak ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyerek, güzel ilçemizi daha da ileriye taşıyacağız. Hıdırellez ruhuyla omuz omuza vererek, kardeşçe, barış içinde ve dayanışmayla daha güzel bir Gaziosmanpaşa'yı hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu. Etkinlik kapsamında düzenlenen konser sırasındaki yoğunluk dronla görüntülendi.