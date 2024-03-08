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Genel

Gazzeli bebeklerin zıbınları Kayserili kadınlardan

Kayseri'de halk eğitim merkezindeki kadınlar, Gazze'deki bebeklere zıbın üretmek için yoğun çaba sarf ediyor. Talas Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kadınlar, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'deki bebekler için harekete geçti. Zıbın üretimine başlayan kadınlar, 4 bin 500 zıbını üreterek bölgeye gönderecek. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de çalışmaları ziyaret ederek desteklerini belirtti.

08.03.2024 19:26  Güncelleme: 19:56
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Gazzeli bebeklerin zıbınları Kayserili kadınlardan

Kayseri'de halk eğitim merkezindeki kadınlar Gazzeli bebekler için zıbın üretiyor

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse:

"Oradaki katliamın bir an önce durmasını istiyoruz"

KAYSERİ - Kayseri'de halk eğitim merkezindeki kadınlar, Gazze'deki bebeklere zıbın üretmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Talas Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kadınlar, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'deki bebekler için harekete geçti. Zıbın üretimine başlayan kadınlar, 4 bin 500 zıbını üreterek bölgeye gönderecek. Halk eğitim merkezini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bu çalışmanın manevi değerinin çok olduğunu kaydeden Karaköse, "Talas Halk Eğitim Merkezinde çok anlamlı, manevi değeri çok yüksek bir hizmet var. Gazze'deki çocuklarımız için zıbın takımı dikiliyor. Buradaki çalışanlarımızla konuştuğumuz zaman onların ne kadar aşkla, şevkle, ne kadar bu işi sevgiyle ve işleyerek yaptıklarını görüyoruz. Her şeyden önce Gazze'deki katliam sivillerin, masumların, çocukların, kadınların katledilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Tüm milletimiz gibi burada herkes bir şey yapmak istiyor. Herkes elinden geleni yapmak istiyor. İlimizde de halk eğitim merkezleri üretiyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın planlamaları istikametinde tüm Türkiye'de halk eğitim m merkezleri farklı farklı konularda çalışmalar yapıyor. Kayseri'de de Gazze'deki çocuklarımız için zıbın takımı üretiyoruz. 15 bin zıbın takımı hazır olacak. Arkadaşlarımız geceli gündüzlü çalışıyorlar. Artık son aşamasına geldiler. Önümüzdeki hafta bu merkezimizden 4 bin 500 zıbın takımı bölgeye gönderilecek. Kayseri genelinde de diğer halk eğitim merkezlerinde de yine zıbın takımı üretim çalışması devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bu tür çalışmalara ağırlık vereceklerini kaydeden Karaköse, "Bizim bu tip çalışmalara ağırlık vermemiz, bunları desteklememiz kaçınılmaz. Bunları sonuna kadar destekliyoruz. Buradaki en değerli olan şey şu, bu hizmette görev alan, buradaki merkez müdürümüzden, çalışanına kadar herkesin ne kadar aşkla, şevkle, bu işi önemsediklerini, bu işi aldıktan sonra tüm planlarını erteleyip tamamen tüm kapasitelerini bu işe yönelttiklerini ve bu işten de çok mutlu olduklarını görüyoruz. Bu da bizim inancımızı, aidiyetimizi, bu işteki duruşumuzu gösteriyor. Her şeyden önce oradaki katliamın, oradaki masum çocuklara, kadınlara uygulanan zulmün bir an önce durmasını istiyoruz. Biz de millet olarak, ülke olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Eğitim camiası da, Milli Eğitim Bakanlığımızın liderliğinde tüm imkanlarını bu konuda seferber etmiş durumda" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Gazzeli bebeklerin zıbınları Kayserili kadınlardan - Son Dakika

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