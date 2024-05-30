Geleceğin milli teknoloji yıldızları eserlerini sergiledi - Son Dakika
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Genel

Geleceğin milli teknoloji yıldızları eserlerini sergiledi

Karabük'te düzenlenen 'Bilim Şenliği'nde tüm ilçelerden öğrencilerin katılımıyla 65 proje sergilendi. Yenimahalle Spor Salonunda ilk kez düzenlenen 'Bilim Şenliği' saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Hazırlanan şenlik ile Merkez, Yenice, Safranbolu, Eflani, Ovacık ve Eskipazar ilçelerinden yaklaşık 200 öğrenci öğretmenlerinin koordinesinde hazırladığı projeleri katılımcılara sunma imkanı yakaladı.

30.05.2024 15:20
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Geleceğin milli teknoloji yıldızları eserlerini sergiledi

İlk kez düzenlenen 'Bilim Şenliği'nde 65 proje sergilendi

KARABÜK - Karabük'te düzenlenen 'Bilim Şenliği'nde tüm ilçelerden öğrencilerin katılımıyla 65 proje sergilendi.

Yenimahalle Spor Salonunda ilk kez düzenlenen 'Bilim Şenliği' saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Hazırlanan şenlik ile Merkez, Yenice, Safranbolu, Eflani, Ovacık ve Eskipazar ilçelerinden yaklaşık 200 öğrenci öğretmenlerinin koordinesinde hazırladığı projeleri katılımcılara sunma imkanı yakaladı.

Açılışta konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, "Bilim şenliğimizin yolculuğu yaklaşık altı ay önce Aralık 2023'te başladı. Aralık ayında küçük bir salonda başlayan bilim şenliğimiz bugün spor salonumuzda ve spor salonumuza sığmayacak noktaya geldi. İnşallah gelecek yıl bu bilim şenliğini daha büyük alanda sizlerle birlikte yapacağız. Yaklaşık altı aylık bir emek var bu bilim şenliğinin arkasında" dedi.

"Bugün burada sınırlı sayıda bir projeyi sizlerin huzurlarınızda sergiliyoruz" diyen Yavuz, "Bendeki bilgilere göre 200 öğrencimiz yine 60 civarında öğretmenimizin koordinasyonunda ve gözetiminde 65 eserle buraya katılıyorlar. Daha geniş alanlarda inanıyorum ki sizlerle bu 65 eserimizi 165-275'lere çıkaracağımıza inanıyorum ve sizlere güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Yavuz, ülke ve Karabük olarak dijital ve teknolojik dönüşümün yakalanması ve ayak uydurulması gerektiğini söyledi.

Konuşmanın ardından Vali Yavuz ve beraberindeki protokol üyeleri salonda sergilenen proje masalarını tek tek gezerek öğrencilerden bilgi aldı.

Atık yağları geri dönüştürerek sabun oluşturulan 'Satıvus' projesi hakkında bilgi veren öğrencilerden Deniz Serkan Adabaş, "Bu projemiz kimyasal reaksiyonla çevreye zarar veren atık yağları, çevresel kirliliğe sebep olan atık yağları geri dönüştürerek beyaz sabunlar elde etmemizi sağlıyor. Burada görebildiğiniz beyaz sabunumuz aynı zamanda safranlı da bir sabun. Yöresel bir anlam da taşıyor. Bu sayede geri dönüşüm yaparak hem bütçe dostu hem de yöremize katkı sağlayan bir sabun geri dönüşümü yapmış oluyoruz. Bu projemizde yarışmalara katıldık. Uluslararası Roboteks yarışmasına katıldık. Roboteks yarışmasında dünya ikinciliği derecesi, Türkiye birinciliği derecesi elde ettik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Geleceğin milli teknoloji yıldızları eserlerini sergiledi - Son Dakika

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