Girişimci Kadın: Yılda 1 Ton Tarhana Üretiyor - Son Dakika
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Genel

Girişimci Kadın: Yılda 1 Ton Tarhana Üretiyor

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Erzurumlu Yasemin Öksüz, tarhana üretimiyle hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de ilham veriyor.

15.10.2024 13:40
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Girişimci kadının örnek başarısı: Yılda 1 ton tarhana üreterek, ev ekonomisine katkı sağlıyor

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Yasemin Öksüz, kendi girişimiyle ev ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

Tarhana üretimi ile yola çıkan Öksüz, İspir ilçesinde işletmesi kendisine ait olan Fasıl Kafe'yi kurdu.

Yasemin Öztürk, tarhana üretimine olan ilgisi ve azmi sayesinde, yılda bir ton tarhana üreterek hem yerel pazarda hem de daha geniş alanlarda adından söz ettiriyor. Bu süreçte, geleneksel yöntemleri modern üretim teknikleriyle birleştirerek kaliteli ürünler sunmayı başaran Öksüz, aynı zamanda çevresindeki diğer kadınlara da ilham kaynağı oluyor.

Her yıl bir ton tarhana üreterek bu alandaki başarısıyla dikkat çeken Yasemin Öksüz, el emeğiyle hazırladığı ürünlerini kendi kurduğu kafede ve online platformlarda satışa sunarak, ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Tarhana yapımında en kaliteli ve doğal malzemeleri kullanan ve geleneksel yöntemleri modern tekniklerle birleştiren Yasemin Öksüz, bu sayede müşterilerine hem lezzetli hem de sağlıklı ürünler sunuyor. Girişimciliği ve azmi sayesinde bölgesindeki diğer kadınlara da ilham kaynağı olan Öksüz, yerel ekonomiye de katma değer üretiyor.

Tarhana üretimiyle sınırlı kalmayarak, gelecekte farklı geleneksel Türk yiyeceklerini de üretmeyi planlayan Yasemin Öksüz, bu alanda markalaşmayı ve ürünlerini uluslararası pazarlara açmayı hedefliyor. Bu başarılı girişimci kadın, azmi ve çalışkanlığıyla hem ailesine hem de topluma örnek oluyor.

Öksüz, çocuklarına ve ailesine destek olmak için el emeğiyle hazırlamış olduğu tarhana, konserve, mantı gibi ürünlerini kendi kurduğu kafede pazarlıyor.

Konserve üretimi de gerçekleştiren Öksüz, "Sıfırdan başlayarak, kimsenin desteği olmadan, kafemi, kendi emeklerimle kendi kazancımla açtım. Kafe kurmadan uzun yıllar önce tarhana üretimine başladım 13 yıldır tarhana üretiyorum. Kafeyi bir buçuk yıl önce açtım. Sosyal medya üzerinden başladım tarhana girişimciliğine önce yıllık 100, kilo ile başladım, sonra bu dozu artırdım bugün 1 tona kadar çıktı, birde konserve üretimi yapıyorum. Bu işte tarhana üretimi ile yapabileceğim bir işti. Doğal ürünlerden İspir yöresinin bahçeden ürünlerinden üretim yapıyorum. Sağlıklı ve kaliteli ürünleri tüketicilere ulaştırıyorum" dedi.

Girişimci olmak isteyen kadınlara önerilerde bulunan Öksüz, "Girişimci olmak isteyen kadınlar yetenekleri alanında uzmanlaşmalı, azimli ve mücadeleci olarak yola çıkmalıdır. Çocuklarına ve eşine destek olmak ve ev ekonomisine destek sağlamak benim için mutluluk kaynağı, herkese öneriyorum" dedi.

Girişimci Kadın: Yılda 1 Ton Tarhana Üretiyor
Kaynak: İHA

Erzurum, Ekonomi, Kadın, Genel, Çocuk, İspir, Son Dakika

Son Dakika Genel Girişimci Kadın: Yılda 1 Ton Tarhana Üretiyor - Son Dakika

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