Gölbaşı Belediyesi'nden Mizahi Kar Paylaşımı - Son Dakika
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Genel

Gölbaşı Belediyesi'nden Mizahi Kar Paylaşımı

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, kar küreme çalışmaları sırasında 'Seni Seviyorum' yazısının temizlenmesi anlarını paylaşarak büyük beğeni topladı. Paylaşımda, ekiplerin özverili çalışmaları ve mizahi bir dille yapılan yorumlar dikkat çekti.

21.02.2025 17:42  Güncelleme: 17:44
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"Seni Seviyorum" yazısını temizleyen Belediyeden bol mizahlı paylaşım

ANKARA - Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın kar küreme çalışmaları sırasında yaşanan renkli görüntüleri içeren paylaşımı büyük beğeni toplandı

Ankara'da etkili olan kar yağışının ardından Gölbaşı Belediyesi, vatandaşların güvenliğini sağlamak için yoğun bir çalışma yürüttü. Gece boyunca aralıksız süren küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yollar açılarak ulaşımın aksamaması sağlandı. Gölbaşı Belediyesi ekipleri, ilçenin dört bir yanında kar temizleme çalışmalarını sürdürürken, ortaya renkli görüntüler de çıktı. Karla kaplı bir yola yazılan "Seni Seviyorum" mesajı, küreme aracı tarafından temizlenmek zorunda kaldı. O anlar Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın sosyal medya hesabından Kubilay Karça tarafından seslendirilen 'Ayaza Serdim' şarkısıyla "Sadece karı küredik, siz sevmeye devam edin" notuyla paylaşıldı.

Paylaşım, kısa sürede vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Binlerce beğeni ve yorum alan video, sosyal medyada gündem olurken, Gölbaşı Belediyesi'nin özverili çalışmalarına da takdir topladı.

"Yazanın iletmek istediği kişiye ulaşmıştır"

Karla mücadele ve gündem olan videoyla ilgili konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada çalışmalarını sürdürüyor. Hemşehrilerimizin güvenliği ve ulaşımın aksamaması bizim önceliğimiz. Çalışmalar sırasında zaman zaman tebessüm ettiren anlarla karşılaşıyoruz. Ekiplerimiz, yolları açık tutmak için görevini titizlikle yerine getirirken, vatandaşlarımızın bu tür sürprizleriyle de karşılaşabiliyor. İnşallah bu mesaj, yazanın iletmek istediği kişiye ulaşmıştır." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Gölbaşı Belediyesi'nden Mizahi Kar Paylaşımı - Son Dakika

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