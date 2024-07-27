Güngören'deki patlamada hayatını kaybedenler şehadetlerinin 16. yılında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Güngören'deki patlamada hayatını kaybedenler şehadetlerinin 16. yılında anıldı

Güngören\'deki patlamada hayatını kaybedenler şehadetlerinin 16. yılında anıldı

Güngören'de 2008 yılında meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 18 vatandaşın şehadetlerinin 16. yılında anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, birlik ve beraberlik mesajları vererek, terörün bölme çabalarına fırsat verilmemesi gerektiğini vurguladı. Patlamada oğlunu kaybeden bir baba ise terörün acılarını hala hissettiklerini belirtti.

27.07.2024 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güngören'deki patlamada hayatını kaybedenler şehadetlerinin 16. yılında anıldı

İSTANBUL - Güngören'de 2008 yılında çöp kutusuna bırakılan iki bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybeden 18 vatandaş, şehadetlerinin 16. yılında anıldı. Programda konuşan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Bizi bölmek, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere de Allah fırsat vermesin. Biz bugün burada o günün hatırasını tekrar yaşatıyoruz. Allah ömür verirse her sene burada bunu hatırlamaya, biz beraberiz, biz yan yanayız, komşularımızla kardeş kardeşe, gönül gönüle beraberiz demeye devam edeceğiz. İnşallah burada bir daha böyle günleri yaşamayız" dedi.

Güngören Belediyesi tarafından 27 Temmuz 2008'deki bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu Menderes Caddesi'ndeki anıtın önünde anma töreni düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende, şehitler için Kuran'ı Kerim okunup dua edildi. Törene Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları, Güngören İlçe Kaymakamı Abdullah Küçük ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bizi bölmek, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere Allah fırsat vermesin"

Anma programında konuşan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Her sene olduğu gibi yine Temmuz ayının son günlerinde burada birlikteyiz. Bizim için tekrar o günleri hatırlamaya vesile oluyor ama aynı zamanda bir araya geliyoruz, tekrar hatırlıyoruz unutmadığımızı bir kez daha haykırıyoruz. Çünkü burada şehit olanlar bu ülkenin, bu memleketin birliği beraberliği uğruna fedai can eylediler. Nasıl ki bu toprakların sınırlarında bizim sınırlarımızı korumak için can verdiyse kardeşlerimiz, şehitlerimiz, nasıl mücadele ettiyse gazilerimiz aynı şekilde onlarda bu ülkenin birliğine, beraberliğine saldıranlara karşı burada canlarıyla bedel ödediler. Allah rahmet eylesin. Bizi bölmek, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere de Allah fırsat vermesin. Biz bugün burada o günün hatırasını tekrar yaşatıyoruz. Allah ömür verirse her sene burada bunu hatırlamaya, biz beraberiz, biz yan yanayız, komşularımızla kardeş kardeşe, gönül gönüle beraberiz, görünüşlerimiz farklı olsa da, dünya görüşlerimiz farklı olsa da, meseleleri algılayış biçimlerimiz farklı olsa da mesele millet, mesele memleket olduğunda biz yan yanayız omuz omuzayız ve aramıza girmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz demeye her sene devam edeceğiz. İnşallah burada bir daha böyle günleri yaşamayız, inşallah bu ülkeye böyle saldırılar gerçekleşmez bunun için görev yapan tüm Mehmetçiklerimize, polislerimize, güvenlik güçlerimize Allah yardım etsin onlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Patlamada oğlunu kaybeden baba: "Terör Furkan'ımı aldı götürdü"

Bombalı saldırıda 14 yaşındaki oğlunu kaybeden Mustafa Şentürk, "Acımız devam ediyor, oğlum rahmetli Furkan'ım 14 yaşındaydı. Okul birincisiydi imtihanlara girdi hepsini kazandı vefat ettikten bir hafta sonra Kuleli Lisesi'ni kazandığının belgesini getirdiler. Furkan'ım çok dürüst birisiydi, karıncayı dahi incitmezdi. Çok sevecen, çok tatlı çok güzel bir oğlum vardı. Babasını annesini hiç incitmezdi. Terör aldı götürdü. İlk önce ses bombası patlatıyorlar. Rahmetli oğlum yaralıları ambulansa bindiriyor dönüşte ikinci bombanın patlamasıyla şehit oluyor. Oğlum şehit olurken bile yardım ediyor" şeklinde konuştu.

"16 yıl oldu ama acımız 16 dakika önce olmuş gibi hiç dinmedi"

Bombalı saldırıda hayatını kaybeden Furkan Şentürk'ün annesi Şadiye Şentürk ise "16 yıl oldu ama acımız 16 dakika önce olmuş gibi hiç dinmedi. En küçük oğlumdu ablası ve abisi vardı. 14 yaşındaydı oğlum. Oğlumun cansız bedenini burada gördüm. İnanamadım o değildir dedim. Bir sene tedavi gördüm ama hep bekliyordum ki oğlum gelecek. Mehmetçiğin gözlerinden öpüyorum o yavrular dağda bizim için mücadele ediyor" dedi.

Kaynak: İHA

Bünyamin Demir, Güngören, Baba, Genel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Genel Güngören'deki patlamada hayatını kaybedenler şehadetlerinin 16. yılında anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:40 Metin Feyzioğlu’nun Prag’a atanmasıyla Egemen Bağış boşta kaldı Metin Feyzioğlu'nun Prag'a atanmasıyla Egemen Bağış boşta kaldı
21:08 TBMM’de kabul edildi En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır
20:07 Golan Tepeleri’nde futbol sahasına roket saldırısı: 10 ölü, en az 30 yaralı Golan Tepeleri'nde futbol sahasına roket saldırısı: 10 ölü, en az 30 yaralı
18:44 Özel’den Erdoğan’a “SGK borcu“ yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz Özel'den Erdoğan'a "SGK borcu" yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz
20:39 TBMM’de ABD ve Netanyahu’yu kınayan tezkere kabul edildi TBMM'de ABD ve Netanyahu'yu kınayan tezkere kabul edildi
18:22 Somali Tezkeresi TBMM’de kabul edildi Somali Tezkeresi TBMM'de kabul edildi
17:43 İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek! AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz
17:07 Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu
16:22 12 kilo verdi Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım 12 kilo verdi! Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım
16:10 Büyükelçi Metin Feyzioğlu’nun görev yeri değiştirildi Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi
15:39 Nagihan Karadere’nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi Soluğu savcılıkta aldı Nagihan Karadere'nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi! Soluğu savcılıkta aldı
15:25 Harris, Trump’la arasındaki farkı kapatmak üzere İşte son anketten çıkan sonuçlar Harris, Trump'la arasındaki farkı kapatmak üzere! İşte son anketten çıkan sonuçlar
15:17 Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
15:17 Marmaray istasyonunda ’’kanlı bebekli“ protesto Marmaray istasyonunda ''kanlı bebekli" protesto
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 22:59:08. #1.13#
SON DAKİKA: Güngören'deki patlamada hayatını kaybedenler şehadetlerinin 16. yılında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement