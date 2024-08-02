Gurbetçi kadının ilk misafirleri yaban domuzu sürüsü oldu

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Hollanda'da yaşayan gurbetçi Nesrin Kabaali, tatil için geldiği Hatay'da evinin bahçesini mesken tutan yaban domuzlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Hatay'ın Defne ilçesi Döver Mahallesi'nde yaşayan Nesrin Kabaali, iki hafta önce Hollanda'dan tatil için memleketine döndü. Tatil için geldiği memleketinde ilk gece Kabaali'nin davetsiz misafirleri yaban domuzları oldu. Akşam saatlerinde evine gelen Kabaali, sayıları 10'u bulan domuzlarının bahçesine girdiğini fark etti. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kadın, domuz sürüsü karşısında şaşkınlık yaşadı.

"Tatil için evime geldim ve beni domuzlar karşıladı"

Evin bahçesinde yaban domuzlarını gören gurbetçi Nesrin Kabaali, "İki hafta önce yatmaya gidiyordum ve biraz kitap okudum. Sonra bir hışırtı duydum ve camdan aşağıya baktım. Hışırtı böyle giderek daha çok yaklaşıyordu. Benim flash lambalarım var. Biri geçince yanıyorlar. Pencereyi açtım ve oraya baktım. Oradaki çadırdan hışırtı geliyordu. Yaklaşınca da domuz olduklarını zannettim. Çünkü garip sesler çıkarıyorlardı. Bir sürü domuz vardı. Telefonumu hemen aldım ve burada video çekmeye başladım. Galiba 8 ila 10 domuz olduklarını gördüm. Çünkü çok ayak sesleri ve hızlı hızlı nefes alıp veriyorlardı. Ben domuzları çok duydum ama ilk defa tanık oluyorum. Hatta kocaman bir şey zannediyordum ama meğerki bebeklerdi. Ben Hollanda'da yaşıyorum. Tatil için evime geldim ve beni domuzlar karşıladı" ifadelerini kullandı. - HATAY