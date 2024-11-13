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Hafta Sonu Yağış Bekleniyor

Yurdun büyük bölümünde yağışlar bekleniyor, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 gün boyunca yağmur olacak.

13.11.2024 19:44
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Yurdun büyük bölümünde hafta sonu yağış bekleniyor

ANKARA - Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, "Ülkemizin büyük bir bölümünde yağışlar görülecek. Cumartesi günü ise doğuda Hakkari ve Van dışında ülke genelinde yağış bekliyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde görevli Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, önümüzdeki günlerde yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Perşembe günü Türkiye'nin kuzeybatısında aralıklı yağışlar görüleceğini aktaran Özdemirci, " Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar bekliyoruz. Cuma günü ise yağışın etki alanı artıyor. Marmara, Ege, Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu'nun batı yakasında yağmur ve sağanak şeklinde yağmur beklentimiz var. Ülkemizin büyük bir bölümünde yağışlar görülecek. Cumartesi günü ise doğuda Hakkari ve Van dışında ülke genelinde yağış bekliyoruz. Pazar günü de Trakya ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu dışında ülke genelinde yağışlar bekliyoruz. Cumartesi ve pazar günü yağmur sağanak şeklinde olacak" dedi.

Özdemirci, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışların karla karışık olmasını beklediklerini de ifade etti.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış bekleniyor

Ankara, İstanbul ve İzmir'de önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklediklerini ifade eden Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da 3 gün boyunca yağış beklentimiz var. Perşembe günü 11 ila 17 derece sıcaklık bekliyoruz. Cuma günü için 12 ila 15, cumartesi günü için ise 10 ila 12 derece sıcaklık beklentimiz var. İzmir'de önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklentimiz var. Cuma ve cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Perşembe günü 12 ila 22 derece sıcaklık bekliyoruz. Cuma günü için 14 ila 20, cumartesi günü ise 12 ila 18 derece sıcaklık bekliyoruz. Başkent Ankara'da perşembe günü için sıcaklık beklentimiz yok. Parçalı bulutlu sabah saatlerinde sis hadisesi bekliyoruz. 5 ila 16 derece sıcaklık beklentimiz var. Cuma ve cumartesi günü için sağanak yağışlı. Cuma günü 6 ila 16 arası sıcaklık bekliyoruz. Cumartesi günü ise 7 ila 12 derece sıcaklık beklentimiz var."

Kaynak: İHA

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