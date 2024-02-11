Hakkari 5. Kar Festivali Son Buldu

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16 bin kişinin katıldığı Hakkari 5. Kar Festivali sona erdi

Vali Çelik, festivalde Pinhani grubunun konserini gençlerin arasına oturarak izledi

HAKKARİ - Hakkari'de yaklaşık 16 bin kişinin katıldığı 5. Kar Festivali, Pinhani grubunun konseriyle sona erdi.

Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediyesi tarafından kış ve doğa turizminin geliştirilmesi amacıyla kentten 12 kilometre uzaklıktaki 2800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen 5. Kar Festivali'ne Hakkari ve farklı illerden yaklaşık 16 bin kişi katıldı. Belediyenin araçlarla vatandaşları ücretsiz taşıdığı festival iki gün sürdü. Renkli görüntülere sahne olan festivalde yamaç paraşütü ve meşaleli kayak gösterileri ile çeşitli etkinlikler yapıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, festivale katılanlara teşekkür etti. Vali Çelik, son gün Pinhani grubunun konserini gençlerin arasına oturarak izledi. Gençler Vali Çelik'e sarılarak hatıra fotoğrafı çektirmek için adete birbirleri ile yarıştılar.

Vatandaşların halay çekip eğlendiği festivalde Pinhani grubu, Collective Colemerg grubu ve Hakkari Belediyesi Sanat Topluluğu birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Şarkılara eşlik eden vatandaşlar, unutulmaz saatler yaşadı.