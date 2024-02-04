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Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Genel

Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda teröristlerin inleri başlarına yıkıldı. Terörle mücadelede kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

04.02.2024 14:17
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Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz!

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" ifadelerine yer verildi.

Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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