Hamsi avcılığına kota getirildi, son başvuru tarihi 6 Eylül - Son Dakika
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Hamsi avcılığına kota getirildi, son başvuru tarihi 6 Eylül

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1 Eylül 2024-14 Nisan 2025 tarihleri arasında hamsi avcılığına kota uygulaması getirildi. Toplam avcılık kota miktarı 400.000 ton olarak belirlendi. Balıkçı gemisi sahiplerinin son başvuru tarihi 6 Eylül 2024.

21.08.2024 13:15
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Hamsi avcılığına kota getirildi, gemi sahipleri için son başvuru tarihi 6 Eylül

Toplam avcılık kota miktarı 400 bin ton olarak belirlendi

İSTANBUL - 1 Eylül 2024-14 Nisan 2025 tarihlerini arasında hamsi avcılığına kota uygulaması getirildi. Toplam avcılık kota miktarı 400.000 ton olarak belirlendi. Av aracı ve tekne boyuna göre yapılacak kota dağıtımına başvurmak isteyen balıkçı gemisi sahiplerinin son başvuru tarihi 6 Eylül 2024.

1 Eylül 2024 - 14 Nisan 2025 tarihlerini arasında Genel Balıkçılık Av Sezonu'nda Tarımsal Üretim Planlama Programı çerçevesinde hamsi avcılığına kota uygulaması getirildi. Toplam avcılık kota miktarı 400.000 ton olarak belirlendi.

İstabul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,

"1 Eylül 2024 - 14 Nisan 2025 tarihlerini kapsayan Genel Balıkçılık Av Sezonu'nda, Tarımsal Üretim Planlama Programı kapsamında, hamsi avcılığına kota uygulaması getirilmiş olup, toplam avcılık kota miktarı 400.000 ton olarak belirlenmiştir. 12 metre ve üzeri balıkçı gemisi ruhsat tezkeresi sahibi tekneler için av aracı ve tekne boyuna göre yapılacak kota dağıtımına başvurmak isteyen balıkçı gemisi donatanlarının, son başvuru tarihi 6 Eylül 2024 tür. Kota başvurusunda bulunmak isteyen 12 metre ve üzeri boydaki balıkçı gemisi sahiplerinin, belirtilen tarihe kadar gerekli işlemleri tamamlamaları önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Hamsi avcılığına kota getirildi, son başvuru tarihi 6 Eylül
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Hamsi avcılığına kota getirildi, son başvuru tarihi 6 Eylül - Son Dakika

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