 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hamza Dağ'dan katledilen taksicinin ailesine destek - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Hamza Dağ'dan katledilen taksicinin ailesine destek

Hamza Dağ\'dan katledilen taksicinin ailesine destek

AK Partili Hamza Dağ, öldürülen taksicinin ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi ve destek sözü verdi.

03.02.2024 22:41  Güncelleme: 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamza Dağ'dan katledilen taksicinin ailesine destek

AK Partili Hamza Dağ'dan öldürülen taksicinin ailesine taziye ziyareti

İZMİR - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, geçtiğimiz günlerde müşterisi tarafından silahla vurularak katledilen taksici Oğuz Erge'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Dağ, "1 Nisan'da şehr-i emin olursak, bu anlamda belediye imkanlarıyla da birtakım destekler olacaktır; ama o olmasa da bir Hamza Dağ olarak, bu şehirde yaşayan biri olarak, biz her türlü maddi-manevi desteği sağlayacağız" dedi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, geçtiğimiz günlerde müşterisi tarafından silahla vurularak katledilen taksici Oğuz Erge'nin babaevine gelerek ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Hamza Dağ, görüntülerin vicdanları yaraladığını söyleyerek, "Tüm Türkiye'yi yasa boğan, hepimizi vicdanen derinden üzen taksici cinayeti olarak gördüğümüz yaşanan hadise hepimizi üzdü. Biz de aileyle o gece telefonda bir görüşme yapmıştık. Eşiyle telefonla görüşme yapmıştık ve evladının cenazeye yetişmesiyle alakalı bir mesele vardı. O konuda da Adalet Bakanımızla görüşme gerçekleştirmiştik. Hızlıca da bu konuda aksiyon alma durumu oldu. Daha sonra aile Söke'deydi, aile İzmir'i gelir gelmez kendilerine taziyelerimizi ilettik. Bundan sonra yanlarında olduklarımızı söyledik. Hem kızı Naz'ın sonraki hayatıyla ilgili hem de eşiyle alakalı üzerimize düşen ne varsa bunları gerçekleştireceğiz. Ayrıntıları konuşmak çok doğru değil. Bu işler gizli olduğunda güzel olur. Biz inşallah kızıyla ilgili de oğluyla ilgili de hanımefendinin sağlıkla alakalı birtakım durumlarıyla ilgili de gerekenleri yapmak suretiyle, şehir hastanesine inşallah yönlendirip her türlü sahip çıkma ve takip etme noktasında çalışmamızı yapacağız" dedi.

"Burs ve her türlü desteklerde bulunulacak"

Vefat eden taksicinin kızı Naz Erge'ye burs desteğinde bulunacaklarını ve aileye başka desteklerin de olacağının altını çizen Dağ, "Kamuoyu bilsin ki, 1 Nisan'da şehr-i emin olursak bu anlamda belediye imkanlarıyla da birtakım destekler olacaktır; ama o olmasa da bir Hamza Dağ olarak, bu şehirde yaşayan biri olarak, biz her türlü bu anlamda maddi-manevi desteği sağlayacağız. Hepimizin vicdanını ciddi anlamda yaraladı. Hem de 'soğukta kalmasın' sözleri de dışarıya yansıyınca vicdanları yaraladı, zaten olayın kendisi de vicdanlarımızı ciddi anlamda yaralayan bir hadise olmuştur. Tekrar başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin diyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Hamza Dağ, AK Parti, İzmir, İzmir, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Hamza Dağ'dan katledilen taksicinin ailesine destek - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 23:29:34. #1.12#
SON DAKİKA: Hamza Dağ'dan katledilen taksicinin ailesine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement