Hasta ve engelli afetzedelere ücretsiz bayram tıraşı

Abdullah Dağ: "Hasta ve engelli bireylerin yanı sıra şehit yakınları ve gazilerin saç sakal bakım hizmetlerini yapıyoruz"

Ayhan Güvenç: "Bayram öncesi şehit ve gazi ailelerimizin saç sakal bakım hizmetini gerçekleştirdik"

HATAY - Hatay'da bir dernek tarafından yaklaşık 45 engelli ve hasta bireyin yanı sıra şehit yakınları ve gazilerin saç ve sakal bakımı hizmeti gerçekleştirdi.

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da Ramazan Bayramı öncesi afetzede vatandaşlara destek olmak isteyen bir dernek ücretsiz bayram tıraşı faaliyeti gerçekleştirdi. Engelli vatandaşların yaşadığı konteyner kentte gerçekleşen etkinlikte; şehit yakınları, gaziler, hasta ve engelli bireyleri bularak onlara saç ve sakal bakım hizmeti sunuldu.

"Bayram öncesi şehit ve gazi ailelerimizin saç sakal bakım hizmetini gerçekleştirdik"

Sipahiler Birlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Güvenç, amaçlarının bölgede yaşayan insanlara destek olmak olduğunu ifade ederej "Bizim amacımız, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak, yanında olmak ve durmak. Bizim yetmediğimiz yerlerde köprü oluşturduğumuz derneklerle ailelerin yanında olmak. Biz kurulduğumun günden beri bir berber alıp yaşlı, hasta ve engelli bireylerin saç sakal bakımlarını yapıyoruz. Çünkü kırsal bölgelerde çoğunlukla berber olmuyor. Bu konudaki eksiği fark ettik ve eksiği tamamladık. Her ayın 15 ve 17 tarihlerinde yaklaşık 45 engelli ve yaşlı bireyleri ziyaret etmeye başladık. Bu süreçte bayram önce Hatay Şehit Aileleri Sosyal ve Yardımlaşma derneğiyle koordine olduk. Bayram öncesi şehit ve gazi ailelerimizin saç sakal bakım hizmetini gerçekleştirdik. Bundan sonrada aynı şekilde devam etmeyi düşünüyoruz" dedi.

"Hasta ve engelli bireylerin yanı sıra şehit yakınları ve gazilerin saç sakal bakım hizmetlerini yapıyoruz"

Hatay Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği temsilcisi Abdullah Dağ, " Dernek olarak engelli ve hasta bireyleri hakkında araştırma yaptık. Araştırma sonucunda Antakya ilçesinin en çok engelli ve hasta bireylerin bulunduğu konteyner kentti bulduk. Kahraman gazimizin yardımıyla buradaki hasta ve engelli bireylerin yanı sıra şehit yakınları ve gazilerin saç sakal bakım hizmetlerini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.