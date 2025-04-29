Hastane Dönüşü Eşini Otobüste Unutan Adamın Panik Anları

Hastane dönüşü eşini otobüste unuttu, üzüntüden ne yapacağını şaşırdı

Eşini otobüste unutan adamın o anlarını torunu kayda aldı

BURSA - Bursa'da hastane dönüşü bindiği otobüsten inince yanında eşini göremeyen yaşlı adam panik yaşadı. Bir süre sonra eşini otobüste unuttuğunu hatırlayan adam ne yapacağını şaşırdı. O anları ise torunu kayda aldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde yaşanan olay görenleri hayrete düşürdü. Hastane dönüşü belediye otobüsünü kullanan Hasan ve Saadet çifti, inecekleri durağa geldi. Otobüsten inen Hasan Akgül (75), bir süre sonra yanında eşi Saadet Akgül'ün olmadığını fark etti. Eşinin nerede olduğunu, yanındaki 17 yaşındaki torunu Gürhan Akgül'e soran Hasan Akgül, istediği cevabı alamadı. Eşini otobüste unuttuğunu fark eden yaşlı adamın o hallerini 17 yaşındaki torunu Gürhan Akgül kaydetti. Görüntülerde, eşini otobüste unutan Hasan Akgül'ün hüzünlendiği, kendine kızarak "Of Allah'ım çıldıracağım. Allah aşkına yapma ya, indi mi. Gülme oğlum" diyerek torununa sitem ettiği anlar, büyük yankı uyandırdı. Bir süre sonra görüntülerde ise kayıp Saadet Akgül belirdi. Eşini görünce mutluluğunu gizleyemeyen Hasan Akgül, "Gel, burada asansör var, onu kullan" diye de eşine yol gösterdi.