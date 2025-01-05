Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuklara Özel Şenlikler - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuklara Özel Şenlikler

Hatay Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası düzenlediği şenliklerle 5 ayda 10 bin 690 çocuğa ulaşarak onların mutlu ve huzurlu büyümelerine katkı sağladı.

05.01.2025 19:43
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Hatay Büyükşehir Belediyesi yaptıkları şenliklerle 5 ayda 10 bin 690 çocuk doyasıya eğlendi

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesi depremin vurduğu kentte, çocuklara yönelik farklı etkinlikler ve çalışmalarla, 10 bin 690 çocuğun hayatına dokunarak onların mutlu ve huzurlu büyümeleri katkı sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, Hatay Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla depremin yaraları sarılıyor. Depremden bu yana çocuklara yönelik şenliklerle ve etkinlikler yapan HBB, 2024 yılı Ağustos - Aralık ayları arasında düzenlediği mahalle şenlikleri ve sinema gösterimleriyle 5 ayda toplamda 10 bin 690 çocuğun hayatına dokundu. HBB'nin düzenlediği şenlikler; okullarda sevgievlerinde ve kırsal mahallelerde gerçekleştirilen animasyon gösterileriyle 5 bin 380 çocuğun keyifli bir gün geçirmeleri sağlandı. Depremde sonra kurulan konteyner kentlerde kalan çocuklara yönelik HBB, açık hava sinema etkinlikleriyle 5 bin 310 çocuğa ulaşarak onlara unutulmaz anlar yaşattı. Etkinliklerde çocuklara ikramlar ve hediyeler de verilirken çocuklar, eğlenceli etkinliklerle dolu bir günün ardından mutlu bir şekilde ayrıldılar. Yeni yılda da çocuklara yönelik çalışmaların devam ettireceklerini belirten HBB yetkilileri, 2025 yılında da çocuklar gülsün diye onların yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuklara Özel Şenlikler - Son Dakika

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