Hatay'da Beraat Kandili'nde çadır mescitte semaya açıldı - Son Dakika
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Hatay'da Beraat Kandili'nde çadır mescitte semaya açıldı

Hatay\'da Beraat Kandili\'nde çadır mescitte semaya açıldı

Depremin vurduğu Hatay'da Beraat Kandili gecesinde vatandaşlar, ellerini semaya açarak dualar etti. TOKİ Rasulullah Camisi'nin tadilatı nedeniyle vatandaşlar, caminin karşısındaki çadır mescitte bir araya gelerek dualar etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunarak depremlerde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Beraat Kandili programının ardından vatandaşlara ve çocuklara ikramlar dağıtıldı. Vatandaşlar, İslam alimlerine hayırlı vesileler dileyerek Filistin ve ezilen Müslümanların kurtuluşlarına vesile olmasını temenni etti.

24.02.2024 22:31  Güncelleme: 22:34
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Hatay'da eller çadır mescitte semaya açıldı

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da Beraat Kandili gecesinde vatandaşlar, ellerini semaya açarak dualar etti.

Asrın felaketi olarak adlandırılan ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, vatandaşlar Beraat Kandili nedeniyle camileri doldurdu. TOKİ Rasulullah Camisi'nin tadilatı nedeniyle vatandaşlar,caminin karşısındaki çadır mescitte bir araya gelerek ellerini semaya açarak dualar etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından Mevlid-i Şerif okunarak depremlerde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Beraat Kandili programının ardından vatandaşlara ve çocuklara ikramlar dağıtıldı.

"Rabbim tüm İslam alimlerine hayırlı vesile eylesin"

Berat Kandil gecesi için camiye gelen vatandaş Hasan Kılıçoğlu, "Rabbim tüm İslam alimlerine hayırlı vesile eylesin. Başta Filistin olmak üzere ezilen Müslümanların kurtuluşlarına vesile eylesin" ifadelerini kullandı.

"Tüm ölmüşlere rahmet eyledik"

İrfan Oğuz, "Bu mübarek aylardan biridir. Temizlenme ve af ayı. Herkesin affını istedik. Tüm ölmüşlere rahmet eyledik. Bir an önce memleketimizin toparlanmasını istiyoruz. İnşallah böyle bir felaketi hiç kimse yaşamaz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Hatay'da Beraat Kandili'nde çadır mescitte semaya açıldı - Son Dakika

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