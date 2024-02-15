Hatay'da ilginç doğum gününde renkli görüntüler oluştu - Son Dakika
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Hatay'da ilginç doğum gününde renkli görüntüler oluştu

Hatay'da yaşayan Deniz Berber ve Sadık Sezer çifti, 'John' isimli köpeklerinin doğum gününü hayvanların katıldığı bir kutlama yaparak gerçekleştirdi. Köpek mamasıyla kaplı pastanın kesildiği, hayvanlarla halayların çekildiği doğum gününde ortaya eşine az rastlanır görüntüler ortaya çıktı. Berber ve Sezer çifti, 'john' doğum gününde yaklaşık 60 sokak hayvanı içinde mama paketi hazırlayarak davetlilere hediye etti. Sokak hayvanlarına şiddetin arttığı bu dönemde farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir kutlama yaptıklarını ifade eden Sadık Sezer, 'Bu gün farkındalık oluşturduğumuz, minik dostlarımızla buluştuğumuz bir gündü. Biz minik dostlarımızı çok seviyoruz. Umuyorum ki minik dostlarımıza karşı yapılan şiddet, ötekileştirme son bulur. Sevmeyebilirsiniz, istemeyebilirsiniz ama sizden ricam bu dilsiz kullara lütfen zulüm göstermeyin' dedi.

15.02.2024 09:34
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Hatay'da ilginç doğum gününde renkli görüntüler oluştu

HATAY - Hatay'da yaşayan Deniz Berber ve Sadık Sezer çifti, 'John' isimli köpeklerinin doğum gününü hayvanların katıldığı bir kutlama yaparak gerçekleştirdi. Köpek mamasıyla kaplı pastanın kesildiği, hayvanlarla halayların çekildiği doğum gününde ortaya eşine az rastlanır görüntüler ortaya çıktı.

Defne ilçesinde yaşayan nişanlı Deniz Berber ve Sadık Sezer çifti, Pomeranian cinsi 'John' isimli köpekleri için hayvana şiddet olaylarının arttığı bu günlerde doğum günü partisi düzenledi. Prefabrik iş yerinde düzenlenen doğum günü kutlamasına nişanlı çiftin dostları evcil hayvanlarıyla katıldılar. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı en farklı doğum gününde köpek mamasıyla kaplı pasta kesilirken, hayvanlarla çekilen halaylarla eğlenildi. Unutulmaz görüntülerin ortaya çıktığı doğum günü katılımcılar içinde bir ilk oldu. Berber ve Sezer çifti, 'john' doğum gününde yaklaşık 60 sokak hayvanı içinde mama paketi hazırlayarak davetlilere hediye etti.

"Umuyorum ki minik dostlarımıza karşı yapılan şiddet, ötekileştirme son bulur"

Sokak hayvanlarına şiddetin arttığı bu dönemde farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir kutlama yaptıklarını ifade eden Sadık Sezer, "Bu gün farkındalık oluşturduğumuz, minik dostlarımızla buluştuğumuz bir gündü. Biz minik dostlarımızı çok seviyoruz. Umuyorum ki minik dostlarımıza karşı yapılan şiddet, ötekileştirme son bulur. Sevmeyebilirsiniz, istemeyebilirsiniz ama sizden ricam bu dilsiz kullara lütfen zulüm göstermeyin" dedi.

"Bu gün John'un doğum günü kutlamasını yaptık"

Depremden sonra zor günler geçiren evcil hayvanları, John'un doğum gününde bir araya toplamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Deniz Berber, "Ben John'un annesiyim. Bu gün burada Antakya'daki dostlarımızla evcil hayvanlarımızı bir araya topladık. Amacımız depremden sonra psikolojik olarak çöken canlarımıza farklı bir gün yaşatmaktı. Bu gün John'un doğum günü kutlamasını yaptık. Burada evcil dostlarla buluştu. Pastalar kesildi, müziğimizle eğlendik. Umarım ki bu örnek bir davranış olur. Lütfen hayvanlarımıza zarar vermeyelim, onları koruyalım. John iyiki doğmuş iyi ki hayatıma girmiş" ifadelerini kullandı.

"Bu gün kariyerimdeki en güzel işi yapıyorum diyebilirim"

Dji Metin Aygün, meslek hayatındaki en farklı kutlamaya katıldığını ifade ederek "Bu gün kariyerimdeki en güzel işi yapıyorum diyebilirim. Çok güzel bir farkındalık yaşattık. Sayın deniz hanım sağ olsun, bu etkinliği düzenledi. Hayvanlar sürekli hor görülüyor, sürekli şiddete maruz kalıyor. Bu kutlamanın insanları aydınlatacak bir etkinlik olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Farklı bir etkinlikti, ilk defa böyle bir etkinliğe katılıyorum"

İlk defa böyle bir kutlamaya katıldığını ifade eden Okan Gökkurt, "Küçük canlarımız için bir araya geldik. Geçirdiğimiz zor günlerde onlarda çok zulüm gördüler. Hayvanlara şiddete karşıyız. Farklı bir etkinlikti, ilk defa böyle bir etkinliğe katılıyorum. En azından bundan sonra daha duyarlı olunur. Bu gün John'un doğum günüydü" şeklinde konuştu.

Hatay\'da ilginç doğum gününde renkli görüntüler oluştu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Hatay'da ilginç doğum gününde renkli görüntüler oluştu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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