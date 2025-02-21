HATAY Esnafı Kaleye Dönen İşyerine Sahip - Son Dakika
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HATAY Esnafı Kaleye Dönen İşyerine Sahip

Yahya Kemal Avcıoğlu, tarihi yansıtmak için işyerini kale gibi yaptırdı. Müşteriler de ilgi gösterdi.

21.02.2025 18:54
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Şehrin tarihi kültürünü yansıtmak için işyerini filmlerdeki kale gibi yaptı

Esnaf Yahya Kemal Avcıoğlu: "Bazı müşterilerimiz kendi evlerine de kale yaptırmak isteyenlerde oluyor"

HATAY - Hatay'da depremde az hasar alan 22 yıllık işyerinin sahibi olan Yahya Avcıoğlu, işyerinin tadilatını yaptırırken aklına bir fikir geldiğini belirterek, şehrin tarihi kültürünü anımsatmak ve yansıtmak için işyerini kale gibi yaptığını belirtti.

Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde yaşayan Yahya Kemal Avcıoğlu, babasından devraldığı esnaflığı yıllardır sürdürmeye devam ediyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde Avcıoğlu'nun işyeri az hasar aldı. İşyerinin tadilatını yaptıran Avcıoğlu, aklına bir fikir gelerek işyerinin etrafını kale görünümlü yapmaya karar verdi. Dünya'nın ilk ışıklandırılan caddesi olan Kurtuluş Caddesi'nde yer alan işyeri olan Avcıoğlu, kale görünümünü kazandırarak şehrin kültürünü ve tarihini yansıtmayı amaçladı. İşyerine kale gibi olması konusunda insanlardan güzel dönüşler alan Avcıoğlu, bazı müşterilerin kendi evlerine ve mekanlarına da aynısını yaptırmayı düşünüyorlar. Kalenin işyerine çok güzel hava kattığını söyleyen Avcıoğlu, işyerinin kale görünümlü olması buranın tarihi kültürünüzü çok anımsatan ve yansıtan bir çalışma olduğunu belirtti.

"Bazı müşterilerimiz kendi evlerine de kale yaptırmak isteyenlerde oluyor"

Hatay'ının tarihini ve kültürünü yansıtmak için kaleyi yaptığını ifade eden esnaf Yahya Kemal Avcıoğlu, "Burası Antakya'nın ilk ışıklandırılan caddesi olan Kurtuluş Caddesi'dir. Dünya'nın eğlence merkezi olarak da bilinir. Biz 22 yıllık bir işletmeyiz. Yıllar geçtikçe kendimizi geliştirdik. İşyerinin kale görünümlü olması buranın tarihi kültürümüzü çok anımsatan ve yansıtan bir çalışma oldu. Tarihi kale olarak düşündük. Burası hem Antakya Kalesine hem de St. Pierre Kiliseni de yakınız. Kale sayesinden tarihi kişilimizi ve spiritüelliğimizi ortaya koymaya çalıştık. Kale çok güzel oldu. Kaleyi yaptıktan sonra güzel geri dönüşler alıyoruz. Bazı müşterilerimiz kendi evlerine yaptırmak isteyenlerde oluyor. Şükürler olsun ki güzel bir çalışma çıktı. Şehrimizin tarihini yansıtmanın gururu içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Antakya, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Genel HATAY Esnafı Kaleye Dönen İşyerine Sahip - Son Dakika

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