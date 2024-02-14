Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta arızalanan askeri araca müdahale esnasında aracın aniden hareket etmesi ile şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel, Hatay'ın Hassa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin ailesi ve yakınlarının gözyaşı döktüğü cenaze törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hassa Kaymakamı Osman Acar ve vatandaşlar katıldı.

14.02.2024 15:58  Güncelleme: 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı

HATAY - Şırnak'ta arızalanan askeri araca müdahale esnasında aracın aniden hareket etmesi ile şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel, Hatay'ın Hassa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel, 13 Şubat tarihinde Hakkari-Şırnak otoyolunda arızalanan askeri araca müdahale ettiği esnada aracın hareket etmesi ile şehit olmuştu. 23 yaşındaki Sözleşmeli Er Kel'in acı haberi Hatay'ın Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki baba ocağına gece saatlerinde ulaşmıştı. Mehmet ve Fatma Kel çiftinin 12 çocuğundan biri olan şehit için Arpalıuşağı Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi. Yakınlarının gözyaşı döktüğü cenazede şehidin ailesi duygusal anlar yaşadı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hassa Kaymakamı Osman Acar, Hassa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Demir, ilçe protokolü, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

Mustafa Masatlı, Osman Acar, Şırnak, Hatay, Hassa, Tören, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 16:31:25. #1.11#
SON DAKİKA: Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement