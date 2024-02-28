Hava Kuvvetleri'nden Akdeniz'de uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu - Son Dakika
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Genel

Hava Kuvvetleri'nden Akdeniz'de uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı muharip ve destek uçakları, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Kıbrıs adasının güneyinde yapılan uçuşa çeşitli üslerden havalanan uçaklar katıldı.

28.02.2024 19:44  Güncelleme: 19:47
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Hava Kuvvetleri'nden Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu

ANKARA - Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı muharip ve destek uçakları Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra etti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Kıbrıs adasının güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Hava Kuvvetleri'nden Akdeniz'de uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hava Kuvvetleri'nden Akdeniz'de uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu - Son Dakika
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