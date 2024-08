Genel

Hayatını kaybeden Tuncay Akça son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Hababam Sınıfı filminde 'bacaksız' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Tuncay Akça evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Tuncay Akça için bugün ikindi namazına müteakip Üsküdar Şakirin Camii'de cenaze töreni düzenlendi.

Hababam Sınıfı filminde 'Bacaksız' lakaplı öğrenci karakteriyle tanınan usta oyuncu Tuncay Akça evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden usta oyuncunun ölüm haberini Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Usta oyuncu Tuncay Akça için bugün ikindi namazına müteakip Üsküdar Karacaahmet Mezarlığının içinde yer alan Şakir'in Camii'nde töreni düzenlendi. Cemaze törenine Tuncay Akça'nın ailesi ve akrabalarının yanı sıra, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Film Yapımcısı Birol Güven, Yönetmen Gani Rüzgar Şavata, yakın oyuncu arkadaşları Teoman Ayık, Ahmet Arıman ve sevenleri katıldı. Birçok kurum, kuruluş ve siyasi parti ve belediye başkanları da cenazeye çelenk gönderdi. Kılınan cenaze namazının ardından Tuncay Akça'nın cenazesi Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

"Onu çok seviyorum"

Cenaze törenine katılan Oyuncu Yönetmen Gani Rüzgar Şavata, "Tuncay, sinema'nın mehenk taşlarından biriydi. Sinema'nın üstat maskotuydu. Çok şey öğrendi sinema, sinemayı sevenler ondan çok şey öğrendi. Her zaman yanımızdaydı, daha dün konuştuk. Gaziantep'te sinema filmi projemiz vardı bu ay sonunda. Beni de götür dedi. Tabii ki seni de götüreceğim dedim. Hababam sınıfıyla ekmek parasını kazanmaya başladı. Konserler verdi, açılışlara gitti. Zaman zaman da onu kullandılar, kullandırdılar. Oysa o güzel bir sinemacıydı, güzel bir örnekti, güzel bir kimlikti, güzel bir gelecekti. Her büyük filmde usta yönetmelerle çalıştı. Her yerde resmi vardı. Onun olduğu bir kare bile filmi başka yere sürüklüyordu. Basın medya dünyası da onu iyi tanıdı, iyi bilir. Bunu size anlatma bile bana ağır gelir. Onu çok seviyoruz. Mekanı Cennet olsun. Allah günahlarını affetsin diyeceğim ama onun günahı yoktu ki. İçi de dışı da hep birdi" dedi.

Cenazeye katılan oyuncu Teoman Ayık, "o kadar bizim için zor bir durum ki, ne diyeyim bilmiyorum. Beklenmedik bir şey. Dün akşam yatmış ve uyurken kalp krizi geçirmiş ve vefat etmiş. Ben de şehir dışındaydım. Uçarak geldim. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.