Hırsızlar Tarihi Kardiçalı Han'ı Talan Etti - Son Dakika
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Genel

Hırsızlar Tarihi Kardiçalı Han'ı Talan Etti

İzmir'de bulunan ve 1 milyar 130 milyon TL'ye satışa çıkarılan tarihi Büyük Kardiçalı Han, hırsızların hedefi oldu. Hırsızlar, boşaltılan hanın güvenliği için örülen duvarı kırarak içeri girip talan etti. Hanın içerisindeki bazı eşyalar çalınırken, açık kalan delik sadece tahta bir kapı ile örtüldü. Tarihi binaya daha önce de hırsızlar tarafından saldırı yapılmıştı.

31.05.2024 00:37
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Hırsızlar bu kez de tarihi Kardiçalı Han'ın duvarlarını kırarak talan etti

1 milyar TL'ye satışa çıkartılan Kardiçalı Han'ı yine hırsızların hedefinde

İZMİR - İzmir'de, 1928 yılında yapılan ve 1 milyar 130 milyon TL'ye satışa çıkarılan tarihi Büyük Kardiçalı Han'ı yine hırsızların hedefi oldu. Hırsızlar, boşaltılan hanın güvenliği için geçici süreyle örülen duvarı balyozlar yardımıyla kırarak içeri girip talan etti.

İzmir'in ilk, Türkiye'nin ikinci betonarme karkas yapısı olan ve 1928 yılında yapılan tarihi Büyük Kardiçalı Han'ı, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmıştı. Hırsızların hedefi olan tarihi binaya ise geçici süreyle önlem amaçlı tuğlalardan duvar örülmüştü.

40 hissedarı bulunan ve 35 milyon dolar; yani yaklaşık güncel kur ile 1 milyar 130 milyon TL'den satışa çıkarılan han, yine hırsızların hedefi oldu. Kentin en işlek merkezinde bulunan ve derin çatlaklarıyla dikkat çeken tarihi yapıya gelen hırsızlar, balyozlar yardımıyla tuğlaları kırarak içeri girdi. Hanın içerisinde kalan bazı eşyalarında çalındığı tahmin edilirken, açık kalan delik ise kapatılmayarak sadece tahta bir kapı ile örtüldü. Hırsızlarca daha öncede talan edilen asırlık binaya, "tehlikelidir" yazısının da asıldığı görüldü.

Tarihi Kardiçalı Han'ı, boşaltılmadan önce 40'ın üzerinde iş yerine ev sahipliği yaparak kent ticaretinin asırlık simge yapısı olarak biliniyordu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Hırsızlar Tarihi Kardiçalı Han'ı Talan Etti - Son Dakika

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