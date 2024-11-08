HTBB Kapadokya'da Basın Gezisi Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

HTBB Kapadokya'da Basın Gezisi Düzenledi

Geniş Video İzle

Hamburg Türk Basın Birliği, Kapadokya'da basın gezisi yaparak kültürel bağları güçlendirdi.

08.11.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamburg Türk Basın Birliği üyeleri Kapadokya'da

NEVŞEHİR - Hamburg Türk Basın Birliği'nin Türkiye'ye düzenlediği geleneksel basın ve kültür gezileri Kapadokya ile devam etti.

Hamburg Türk Basın Birliği Başkan yardımcısı Ali Akdemir ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet Kapadokya bölgesinde gezi ve incelemelerde bulundu. Daha önceki yıllarda da İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Urfa ve Samsun gibi illere düzenlenen basın gezileriyle dikkat çeken HTBB, bu ziyaretler aracılığıyla hem üyelerinin bilgi ve deneyimlerini artırmayı hem de Türkiye ile Almanya arasındaki kültürel ve toplumsal bağları güçlendirmeyi hedefliyor. İlk gezisini 2015 yılında İstanbul'a düzenleyen HTBB, o tarihten bu yana toplamda yedi basın gezisi organize etti. Sonuncusu ise geçtiğimiz yıl Samsun'a gerçekleştirilmişti.

Hamburg Türk Basın Birliği Başkan Yardımcısı Gazeteci Ali Akdemir yaptığı açıklamada; "Hamburg Gazeteciler Birliği olarak Türkiye'ye gerçekleştirdiğimiz 8. Gazimizi yapıyoruz. Bu tür gezileri bilgimizi, görgümüzü artırmak, bu bölgelerin tanıtımını Avrupa'da yapmak ayrıca kendi meslektaşlarımız ile tanışmak, kaynaşmak için yapıyoruz. 14 yıl önce Kuzey Almanya'da kurulan bir derneğiz. Bu tür faaliyetlerimize önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici de, "Almanya'dan gelen meslektaşlarımızı bölgede ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Hamburg Türk Basın Birliği üyeleri Kapadokya gezisinin ardından Aksaray ve Yozgat illerinde de bir takım gezi ve incelemelerde bulunacak.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kapadokya, Magazin, Türkiye, Kültür, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel HTBB Kapadokya'da Basın Gezisi Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:36 Merkez Bankası 2024 enflasyon beklentisini yükseltti Merkez Bankası 2024 enflasyon beklentisini yükseltti
10:27 Avukattan ağabey Baran’a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı Avukattan ağabey Baran'a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?
10:27 Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
01:16 Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki
16:31 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
16:26 TOKİ’den Dar Gelirli Vatandaşlara Büyük Fırsat TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara Büyük Fırsat
16:12 Erdoğan’ın danışmanından muhalefete videolu gönderme: Yakışır güzellerime Erdoğan'ın danışmanından muhalefete videolu gönderme: Yakışır güzellerime
16:09 Samsunspor Teknik Direktöründen ’’Galatasaray’ı yenerseniz başkan size kızar mı’’ sorusuna flaş cevap Samsunspor Teknik Direktöründen ''Galatasaray'ı yenerseniz başkan size kızar mı?'' sorusuna flaş cevap
15:54 Üvey Baba’nın Halil’i yıllar sonra görüntülendi, telefonunu görenler şaşıp kaldı Üvey Baba'nın Halil'i yıllar sonra görüntülendi, telefonunu görenler şaşıp kaldı
15:52 İstanbul’da çocuğa şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı İstanbul'da çocuğa şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı
15:50 Ziraat Bankası yeni banka kuruyor Ziraat Bankası yeni banka kuruyor
15:49 Tepkilerin odağındaki Gülben Ergen: Narin kızımızın davasına sahip çıktım, ünümle burada değilim Tepkilerin odağındaki Gülben Ergen: Narin kızımızın davasına sahip çıktım, ünümle burada değilim
15:47 Asgari ücret belirlenmeden zamlar gelmeye başladı Asgari ücret belirlenmeden zamlar gelmeye başladı
15:46 TUSAŞ saldırısında yayın yasağına uymayan kanallara ceza yağdı TUSAŞ saldırısında yayın yasağına uymayan kanallara ceza yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 12:11:59. #1.11#
SON DAKİKA: HTBB Kapadokya'da Basın Gezisi Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.