Hurdacı Kadın, Bulduğu Telefonu Karakola Teslim Etti - Son Dakika
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Hurdacı Kadın, Bulduğu Telefonu Karakola Teslim Etti

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Hatay'da yaşayan 70 yaşındaki hurdacı Nurşen Öz, hurda toplarken bulduğu 80 bin TL değerindeki cep telefonunu karakola teslim etti. Telefonun sahibi tarafından hırsızlıkla suçlanan hurdacı kadın, 'Ben kimsenin malına tenezzül etmem' diyerek söylenenlere tepki gösterdi. Nurşen Öz, alnının teriyle hurdaları toplayıp sattığını belirtti.

23.07.2024 11:37
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Hurda toplarken bulduğu 80 bin TL'lik telefonu karakola teslim eden kadın hırsızlıkla suçlandı

70 yaşındaki hurdacı Nurşen Öz: "Ben kimsenin malına tenezzül etmem, şimdiye kadarda etmedim şimdide etmem alımın teri ile hurdaları toplayıp satıyorum"

HATAY - Hatay'da yaşayan 70 yaşındaki hurdacı Nurşen Öz, hurda toplarken bulduğu 80 bin TL değerindeki cep telefonunu karakola teslim etti. Telefonun sahibi tarafından hırsızlıkla suçlanan hurdacı kadın, 'Ben kimsenin malına tenezzül etmem' diyerek söylenenlere tepki gösterdi.

Samandağ ilçesinde hurda toplayarak geçimini sağlayan 70 yaşındaki Nurşen Öz, Çevlik bölgesinde 80 bin TL değerinde cep telefonu buldu. Çevresindeki vatandaşlardan telefonun kendisi tarafından bulunduğunu sosyal medyada paylaştıran kadın, telefonu jandarma karakoluna teslim etti. Yaptığıyla takdir toplayan kadının bulduğu telefon sahibine teslim edildi. Telefonun sahibi tarafından kadının telefonu çaldığını söylenmesine tepki gösteren Öz, kimsenin malına tenezzül etmediğini dile getirerek alnının teriyle hurda toplayıp sattığını söyledi.

Telefonu hurda toplarken bulduğunu dile getiren Nurşen Öz, "Hurda toplarken caddede telefon buldum ve telefonu bulduktan sonra sosyal medya da paylaşmaları için çevreme söyledim. Sonra karakola haber verdim, sahibi bulunsun diye. Karakolda tamam ekip gönderiyorum dedi. Telefonu jandarmalara verdim, telefonun sahibi bulundu. Sonra sahibi jandarmaya bu telefonu kadın arabadan çaldı demiş. Ben çalsam neden haber vereyim, ben hurda topluyorum. Sabahları şimdiye kadar böyle şeyler başıma gelmedi, ilk defa başıma geliyor. Ben 70 yaşında bir kadınım, engelli oğlum var. Bundan geçimimi sağlıyorum depremde Antakya'daki evim yıkıldı şuan kirada kalıyorum. Ben kimsenin malına tenezzül etmem, şimdiye kadar etmedim şimdide etmem alımın teri ile hurdaları toplayıp satıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Hurdacı Kadın, Bulduğu Telefonu Karakola Teslim Etti - Son Dakika

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