Hurmanın Kalp Sağlığına Faydaları

İftar sofralarını süsleyen hurmalar tansiyon dengeleyip, kalp ritmini düzenliyor

DİYARBAKIR - İftar sofralarını süsleyen hurmaların magnezyum ve kalsiyum açısından zengin, kemik sağlığı, mide hazımsızlığı ve kabızlığa önemli faydasının yanı sıra tansiyonu dengeleyen ve kalp ritmini düzenleyen yaşamsal minerallerden biri olan potasyum zengini olduğu belirtildi.

Hurmanın hiç kolesterol içermemesi nedeniyle kalp dostu besinler arasında yer aldığını belirten uzmanlar, güçlü bir antioksidan olması sayesinde kalbi zararlı bakterilerden ve mikroplardan koruyarak, damar tıkanıklıkları riskini düşürdüğünü kaydetti.

Kuruyemişçiler de uzmanların uyarıları doğrultusunda hurmanın faydalarını müşterilerine sıralıyor. Sur ilçesinde kuruyemiş işletmecisi olan Ali Baran Çelik, hurmanın faydalarının sayarak bitmediğini söyledi. Çelik, "Hurmanın faydaları da şu şekildir magnezyum ve kalsiyum açısından zengin olan hurmalar kemik sağlığı, mide hazımsızlığı, kabızlık için faydalıdır. Faydaları sayarak bitmez, aynı zamanda en büyük faydası da Peygamber Efendimizin sünneti olmasıdır" dedi.

Vatandaşların daha çok uygun fiyatlı hurmalar tercih ettiğini belirten Çelik, "Bu aralar bizde en çok satılan hurma çeşitlerimiz şu an İran hurmasıdır o da ucuz olduğu için kilosu 100 Türk Lirası. Genel olarak halkımız ucuza bakıyor, ucuzluğa baktığı için İran hurması, Medine meşru hurması alırlar. Bunlar da biraz ucuza mal olduğu için insanlarımız bunları daha çok tercih eder" ifadelerini kullandı.